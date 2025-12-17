Tournée économique en Casamance : quand la priorité des populations doit primer sur les querelles politiques (Par Magued Wade)

Pastef dans l’opposition s’indignait et fustigeait les Conseils des ministres décentralisés de l’ancien régime sous fond de relents politique. Aujourd’hui au pouvoir Pastef polémique sur le boycott ou non de la prochaine tournée économique du Président en Casamance.

Faux débat et polémique inutile , car nous avons appelé à la Rupture.Et c’est pourquoi il ne devrait y avoir d’appel à la mobilisation pour l’accueil du Chef de l’Etat, qui vient s’enquérir de l’évolution des chantiers du Plan Diomaye pour la Casamance.

Tournée de travail, d’évaluation, de suivi et d’inspection des travaux en cours. Mais aussi d’échange avec les acteurs sur le terrain.

Que diable vient faire un débat sur un boycott?

Focus sur les préoccupations des populations du pays des rivières , qui ont subit depuis plus de quatre décennies les effets néfastes d’un conflit douloureux. La réflexion devrait plutôt porter sur les retombées de ce plan ambitieux et les priorités et orientations a lui donner pour le bénéfice exclusif des populations. Un changement de posture s’impose !

M. Wade Magued doyen