Hausse des prix : « Le gouvernement est en train de faire un ajustement » (Mamadou Ndoye)

Depuis la réélection du président Macky Sall, le gouvernement s’est inscrit dans une logique de hausse des prix, d’abord sur le carburant et ensuite l’électricité. Selon Mamadou Ndoye, le gouvernement est en train de procéder à un réajustement comme il s’y était engagé devant la Banque mondiale et le Fmi.

« La situation financière du pays, tout le monde la connaît. Il n’y a que le gouvernement qui se réfugie derrière le déni pour dire qu’il n’y a pas de problème. Quand le Premier ministre Loum a soulevé la question pour la première fois, on a vu la réaction du gouvernement en ce qui concerne les tensions de trésorerie et cela s’est aggravé depuis », renseigne l’ancien ministre.

Qui aujoute: « on a vu les services de la dette qui n’ont cessé d’augmenter et les alertes de la Banque mondiale et du Fmi. Et pour cela, qu’est ce que le gouvernement a fait? ‘Donnez-moi le temps de gagner les élections et après je prendrai les mesures qu’il faut’. Le comportement actuel, c’est bien ça. Ce que gouvernement est en train de faire, c’est d’ajuster ».

En effet, poursuit l’ancien secrétaire général de la Ld, aujourd’hui confronté à une dette publique qui a atteint la barre des 49% et qui pèse lourd sur le budget qu’on n’arrive pas à exécuter, le gouvernement « augmente par-ci et par-là pour trouver de l’argent ».