Meurtre de Ndioba Seck : la défunte inhumée hier à Thiaroye sur mer, l’enquête piétine

Les autorités judiciaires ont remis à la famille Seck la dépouille de Ndioba Seck. La dame a été inhumée hier au cimetière musulman de Thiaroye/Mer après la prière mortuaire à la grande mosquée du village traditionnel, en présence des dignitaires du village et des autorités locales. Tous les orateurs, lors de la présentation de condoléances à la famille de la défunte, ont déploré l’insécurité dans le quartier. Les dignitaires du village étaient dans tous leurs états. Mactar Niang et Mamadou Wade qui ont porté leur parole annoncent des assises du village pour restaurer les valeurs intrinsèques de Thiaroye, à savoir le respect des anciens e tla droiture. Mamadou Wade révèle qu’ils voient chaque jour des jeunes du village fumer du chanvre indien sans intervenir alors que ce sont leurs enfants. Il a appelé les notables à sévir pour mettre fin à cette situation. Il promet de convoquer une réunion de crise pour mettre en place des comités de vigilance afin de sécuriser leur quartier. Les habitants de la localité réclament la construction d’un poste de police ou d’une brigade de gendarmerie. L’enquête sur le meurtre suit toujours son cours assure « l’As ». Les enquêteurs du Commissariat d’arrondissement de Guinaw rails qui poursuivent les auditions n’ont pas encore mis la main sur le ou les présumés meurtriers. Toutefois, il nous revient que le père de l’enfant de la défunte, un certain Diop, est activement recherché par la Police. Il reste introuvable.