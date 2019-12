La marche est un droit constitutionnel. Tel est l’avis du ministre des Sports, Matar Ba.

Cependant, il précise que la responsabilité de tout un chacun est de respecter la décision de l’autorité quand elle estime que la sécurité des citoyens est menacée.

»Vouloir marcher ne veut pas dire défier l’autorité. Ma liberté s’arrête là où commence celle des autres. Si nous sommes dans un pays de droit, quand on te donne par la main gauche et que la main droite te dise ce n’est pas possible parce que les conditions ne sont pas réunies, la responsabilité voudrait qu’on respecte les textes qui nous régissent.

Si la marche est un droit constitutionnel et que celui qui garantit la sécurité vous dise que ce n’est pas possible, on ne doit pas fermer les yeux pour dire c’est un droit, on doit marcher par force », recadre le ministre Matar Ba.

A l’en croire, il y a plusieurs manières de sensibiliser les citoyens.

»Il ne doit pas y avoir de combat. Si l’objectif est de sensibiliser la population, on peut même venir à Fatick pour le faire », indique-t-il.