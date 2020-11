C’est une dynastie des Thuram que la France du sport va connaitre après la première parution du fils de l’ancien emblématique défenseur des bleus sur la pelouse. Alors que les noms de Jules Koundé (Séville FC) et Alassane Pléa (Borussia Mönchengladbach) circulaient, c’est le coéquipier de ce dernier, Marcus Thuram, qui a été convoqué.

Le fils de Lilian Thuram, qui détient le record de sélections en Bleu, est passé par toutes les catégories jeunes de l’Equipe de France depuis les U17. L’attaquant de 23 ans, passé par Sochaux et Guingamp, va découvrir Clairefontaine avec les A pour la première fois. Didier Deschamps, qui le suit “depuis quelques temps“, a justifié son choix: “Il a la capacité de créer des différences avec beaucoup de percussion, il marque et fait marquer, et il est souvent bon dans les gros matches“. Après avoir joué avec le père en équipe de France, Didier Deschamps entraînera le fils: “Je pense que ça doit faire énormément plaisir à son papa ‘Thuthu‘”.