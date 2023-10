Mondial des sourds-muets : les “Lions” reçus au Palais de la République…

Les “Lions” malentendants seront au Palais de la République lundi prochain. Après leur parcours exceptionnel en Coupe du monde, tenu en Malaisie, ils seront reçus par le Président Macky SALL.

Après avoir réussi à décrocher la médaille de bronze, les membres de la sélection des sourds-muets et leur encadrement vont être récompensés par le chef de l’État. Au même titre que les “Lions” de l’équipe nationale, les U17, les U20 et les Lions locaux, après qu’ils ont remporté les CAN de leurs catégories respectives.