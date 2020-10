Le Président Macky Sall qui ambitionne d’engager l’après-guerre contre la Covid-19, ne pouvait plus continuer à travailler avec des ministres démotivés et sans âme. Il lui fallait des «ministres-soldats» prêts à descendre sur le terrain pour apporter leur pierre dans cette œuvre de reconstruction nationale dans l’après-Covid-19. Mais, pour relever les défis économiques du futur, un Gouvernement ne suffira pas. On vient d’en dissoudre un, il faut alors une conjugaison des efforts, une unité des cœurs et une volonté sincère et partagée pour servir son pays car, au sortir d’une guerre, les fils du pays doivent s’unir pour relever les défis de la Reconstruction et de la Relance. Toutes les économiques, qui se sont relevées au lendemain de la 2e guerre mondiale, l’ont réussi dans l’unité et dans un élan patriotique.

Le Président Macky Sall n’a pas d’autres choix. Il doit réunir tous les fils de ce pays, s’il veut réellement réussir sa gestion de l’après-Covid-19 et, ensuite, atteindre ses objectifs de développement. Pour cela, il devra éviter de surfer sur les considérations partisanes. Il doit s’ouvrir aux autres, en tout cas à ceux qui acceptent de s’oublier et d’oublier leur petit parti, pour l’intérêt général. Nos nombreux petits politiques, nos petites personnes exposées à la transformation biologique, nos ambitions personnelles infinitésimales face aux aspirations du peuple, nos adversités destructives inspirées d’une jalousie mal contenue, doivent être inhumés dans les cimetières d’un nationalisme unitaire et productif.

Macky Sall doit, par ailleurs, rompre les cordes qui l’enchaînent avant sa livraison à ses alliés de Benno, comme un otage. Il devrait réfuter toute emprise sur sa personne, en articulant sa gouvernance autour de trois points : l’Unité, le Travail et le Résultat.

Inventer un modèle sénégalais de gouvernance économique et politique

Le Président Macky Sall doit marquer les esprits. Il doit montrer, à la face du monde, que les Africains sont capables de porter leur propre développement, en comptant sur leurs propres ressources d’abord. Du moment que nous sommes tous maintenant conscients que l’Aide publique ne nous ouvrira jamais les portes du Développement. Au contraire, elle nous embourbe dans la pauvreté. Le Sénégal doit avoir le courage d’inventer le Modèle sénégalais de gouvernance économique et politique, avec tous les acteurs politiques (opposants, comme partis au pouvoir) comme partie prenante. Ce Modèle sera ensuite «vendu» au reste de l’Afrique. Il s’agira, justement, de démontrer par l’action que les Sénégalais sont capables de se réunir autour d’une personne et d’un même programme politique et économique, afin d’atteindre les objectifs de développement.

Le Plan Sénégal émergent (PSE) est certes bon comme programme de développement, selon le Fmi et la Banque Mondiale, mais il faudrait lui assurer une continuité, au-delà même du magistère de son concepteur, Macky Sall. Comprenons alors que l’éternel recommencement tue les efforts de développement. Il faut, alors, un modèle économique et politique dont la continuité sera assurée par l’ensemble des hommes et des femmes qui se succéderont à la tête de l’Etat jusqu’en 2035. Le Sénégal doit rester une référence dans la sous-région en matière démocratique, de stabilité politique et sociale, de respect de l’État de droit et de bonne gouvernance économique, politique et judiciaire.

En Guinée, les rivalités politiques et ethniques ont balafré le tissu social, du fait de l’irresponsabilité des acteurs politiques. En Côte d’Ivoire, l’unité nationale est en lambeau, à cause d’une classe politique “ethniciste”. Au Mali, le tissu social est défiguré, du fait de ses nombreuses coutures. En Mauritanie, les camps de l’ancien et du nouveau président se regardent en chiens de faïence. On peut remonter jusqu’en Afrique du Nord, pour constater la déliquescence de l’environnement politique, avec des conséquences économiques et sécuritaires énormes. Alors, le Président Macky Sall doit, aujourd’hui, montrer que le Sénégal est capable d’unir ses fils pour un même idéal, de Saint-Louis à Ziguinchor, de Dakar à Kédougou. Il est évident que toute la classe politique ne répondra pas à son appel, mais les récalcitrants seront certainement minoritaires.

Un Gouvernement au service du peuple

Le Président Macky Sall décevrait, s’il mettait en place un Gouvernement de l’Apr ou de Benno Bokk Yaakaar. Il est le Président de tous les Sénégalais ; alors, nous attendons de voir une «Équipe nationale», c’est-à-dire «un Gouvernement national», sans coloration politicienne, hors des étreintes de Benno Bokk Yaakaar, ce club qui régente le pays depuis 2012. Macky Sall ne doit plus rien à ses alliés de 2012 : Ps, Afp et les autres ; il leur a tout donné. Les responsables de l’Apr aussi… On peut alors comprendre sa réaction, lorsqu’il fustigeait le refus des ténors de son parti de participer aux cotisations. Même étant au Pouvoir, l’Apr est le parti le plus pauvre du pays. Il est maintenant temps, pour Macky, de penser aux autres compétences nationales, disposées à servir le pays, même si elles sont en dehors de Benno Bokk Yaakaar. Les élections locales qui s’approchent ne devraient nullement limiter sa marge de manœuvre, puisque les sondages effectués récemment, sur le plan national, confortent la majorité du camp présidentiel dans plus de 80% des collectivités sous son contrôle.

Alors, ni les enjeux des élections locales, ni cette folle polémique inutile et prématurée autour du 3e mandat, ne doivent inspirer les choix du Président, qui ne doit avoir à l’esprit que le Résultat car, après la Covid-19, qui a fortement endommagé notre économique, le Sénégal doit engager des réformes et consentir des sacrifices énormes pour atteindre un taux de croissance confortable d’ici fin 2021. Si, dans l’unité, le Sénégal a maîtrisé, jusque-là, la guerre contre le Coronavirus, il lui faut renforcer cette cohésion pour remporter la bataille économique de l’après-Covid19. Et l’Opposition, la Société civile et les apolitiques ont tous un rôle à jouer dans la gestion de la phase économique de l’après-Covid-19.

Il revient, alors, aux acteurs politiques de tout bord, de marquer une trêve à leur animosité pour se mettre au service du pays, dans la mesure où de leur désunion, de leur refus d’aller ensemble, sont nés l’échec des régimes antérieurs et cette pauvreté si vieille. Les défis qui attendent, sont encore plus difficiles à relever que ceux déjà connus dans le passé. Et les Sénégalais doivent également comprendre qu’aucun acteur politique ne peut, à lui seul, résoudre l’ensemble des problèmes de ce pays. C’est ensemble qu’ils y arriveront. Le pire des démagogues est celui qui soutiendra le contraire. Alors ouvrez-vos yeux !

Il faut, à un moment donné de l’histoire de notre pays, que les acteurs politiques rangent leur ambition personnelle dans le débarras de leur siège, pour se mettre au service de la Patrie. Mais, pour que cela soit possible, il faudrait que le président de la République mette la Patrie au-dessus de ses intérêts politiques et qu’il place tous les citoyens aux mêmes pieds d’égalité. C’est uniquement à ce moment-là qu’il pourra réunir l’écrasante majorité des citoyens autour de sa personne. Ainsi, il pourrait envoyer en congé anticipé, ces acteurs de l’Opposition qui veulent maintenir le pays dans une campagne électorale, jusqu’en 2024, avec la complicité inconsciente de la presse, qui se démarque souvent des questions majeures d’intérêt national. Les journalistes tombent très fréquemment dans le piège des acteurs politiques qui plongent le pays dans des débats de personne, des histoires sans fondements et sans intérêts, ni pour le paysan, ni pour la ménagère. Le débat national doit être organisé et mené par la presse et non par les acteurs politiques. N’est-il pas alors regrettable de remarquer que les politiques dictent et contrôlent le contenu éditorial de la presse ?

Changer la situation économique dans deux ans

Le Gouvernement qui naitra dans les prochaines heures devra refléter l’unité née autour du chef de l’État, dès la découverte des premiers cas de Covid-19 dans le pays. Les Sénégalais sont rassasiés de la politique spectacle, des unités de production de buzz et des nihilistes, ils veulent vivre le changement positif. Ce Plan de relance économique et social, lancé par le chef de l’État, ne connaîtra un succès que lorsque les hommes et les femmes qui seront choisis pour sa mise en œuvre auront la pleine conscience de l’importance d’œuvrer pour l’intérêt général. Dans deux ans, la donne doit changer. Le taux de croissance doit rebondir d’ici 2022. Les réformes engagées dans le domaine foncier, fiscal, sanitaire, éducatif, agricole etc. doivent répondre à l’attente des populations, d’ici les deux prochaines années. Dans ses réformes, le Président Macky Sall devra prendre en charge la question de la politisation de l’Administration sénégalaise.

C’est une gangrène ! Dans toutes les directions de l’Administration et des Ministères, siègent des fonctionnaires militants de partis politiques. Au niveau de la Direction des Impôts, la situation s’est empirée car, maintenant, des contrats enregistrés par des tiers se retrouvent dans la permanence d’un parti de l’Opposition, que le leader utilise pour faire chanter ou politiser des dossiers d’autrui. C’est récurrent maintenant. L’Administration sénégalaise doit être protégée, les contribuables aussi. Il faut prendre des mesures coercitives pour assurer la confidentialité de certaines procédures administratives et mettre en garde ces maîtres-chanteurs dans l’échiquier politique. (Nous y reviendrons). Ces fonctionnaires militants constituent une menace pour notre Administration.

La première ressource du Sénégal, c’est sa stabilité politique. Dans tous les rapports du FMI, de la Banque Mondiale, du PNUD, de l’OCDE, l’Usaid, du Département d’Etat américain est marquée en noir la stabilité remarquée de ce pays de l’Afrique de l’Ouest. Et il faut aller dans les grands hôtels dakarois pour remarquer la forte présence des investisseurs étrangers, qui se bousculent à nos portes. Présentement, des vols venus de la Guinée, du Mali, de la Côte d’Ivoire atterrissent à l’aéroport de l’AIBD. Des étrangers qui craignent une explosion politique dans ces pays se réfugient au Sénégal. Mieux, plusieurs grandes entreprises mondiales, qui ont investi dans ces pays voisins, ont ouvert des bureaux à Dakar pour anticiper sur d’éventuelles crises politiques. Alors, pourquoi devrons-nous accepter de laisser certains acteurs politiques belliqueux dans leur folle volonté d’embraser le pays ? Même si la violence venait des tenants du Pouvoir, les Sénégalais devraient se dresser comme un seul homme pour s’y opposer. Car nul ne peut construire un pays sans la paix.

Un Gouvernement au service du secteur privé national