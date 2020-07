Coupures intempestives à Mbour et Saly : L’eau ne coule plus à flots

L’eau source vitale est un besoin primaire dont est privé un bon nombre de ménages à Mbour. Depuis presque un mois, certains quartiers peinent à avoir le liquide précieux. Les pénuries d’eau sont fréquentes depuis plusieurs mois, touchant beaucoup de ménages.

Cette situation commence aussi à être le quotidien dans les résidences de Saly. Actuellement, la situation a empiré puisque leurs réserves d’eau sont épuisées. Une situation devenue invivable, selon un syndic.

»En 36 ans l’Allemagne n’a jamais connu une coupure d’eau ou d’électricité, alors imaginer que vous imposez des coupures intempestives à ces personnes. C’est invivable », déplore Magaye.

Cet habitant du quartier de château d’eau, raconte aussi que dans son quartier, depuis des années, les robinets sont devenus des objets décoratifs.

»Pis, les chasses d’eau ne servent pas à grand chose, on ne se lave même plus avec parce que l’eau n’arrive pas à monter. On doit attendre jusque tard dans la nuit pour remplir nos bassines », explique-t-il.

Le manque d’eau a aussi un impact économique pour les résidences qui sont confrontées à des annulations de location.

»Nous les syndics, sommes les plus fatigués, on nous appelle tous les jours pour des complaintes. Celui qui se lavait deux fois par jour le fait une fois dans la journée. On nous demande de faire une utilisation rationnelle en cette période de forte canicule et de pandémie », se désole-t-il.

Dépitée, Geneviève Kama affirme être partie au boulot sans même prendre un bain.

»Chez-moi les récipients sont entassés ça et là et attendent d’être remplis. Cette situation est très agaçante », se lamente-t-elle.

La grande question pendue sur toutes les lèvres est : comment faire en pleine crise de coronavirus pour respecter l’hygiène et la propreté ?