La ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Aïssata TALL SALL a annoncé hier lundi que la compagnie nationale Air Sénégal ne peut pas assurer, à elle seule, le transport des pèlerins sénégalais à la Mecque.

Et ceci, en raison du règlement saoudien dans ce domaine. Selon elle : « Il existe un règlement de l’Arabie Saoudite qui impose aux États de faire transporter la moitié de leurs pèlerins par sa compagnie à elle et l’autre moitié par une compagnie aérienne nationale et une compagnie privée. »

Toutefois, Me Aissata Tall SALL a fait savoir que : « le président de la Macky SALL nous demande de négocier une dérogation avec L’Arabie Saoudite pour qu’Air Sénégal puisse transporter l’ensemble de nos pèlerins. C’est par la discussion que nous allons y arriver. L’Arabie Saoudite étant un pays ami, nous y travaillons. »

Elle intervenait à un débat parlementaire en prélude à l’adoption, par l’Assemblée nationale, de quatre projets de loi, dont deux autorisant le président de la République à ratifier les chartes africaines en matière de la statistique et de sécurité routière.

Rappelons également que les vols des privés et quelques uns du public ont déjà commencé à quitter le Sénégal pour rallier la Mecque.