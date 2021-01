“Comment j’ai tué mon père”

Ce jour-là, le 11 janvier dernier, le jeune Malick Sy avait débarqué sur les lieux. Bouillant de rage, il a demandé à se faire remettre de l’argent. Son père est intervenu pour le sermonner. Les choses vont aller très vite.

Le meurtrier présumé dira aux enquêteurs que c’est son père qui l’a attaqué en premier et qu’il n’a fait que se défendre. El H. M. Sy a dit qu’au cours de l’altercation avec son père, il a ramassé sur les lieux un couteau de poche. Que c’est à l’aide de celui-ci qu’il lui a asséné le coup fatal.

Atteint dans la région du thorax, son père Serigne Abdoul Aziz Sy Ibn Serigne Moustapha Sy Djamil, s’est affalé, se vidant de son sang. La y perdra la vie. Pris de panique, le fils a jeté le couteau et a précipitamment quitté les lieux.

Puis, les agents de santé venus sur les lieux n’ont pu que constater le décès de Serigne Abdoul Aziz Sy Ibn Serigne Moustapha Sy Djamil. La police est ainsi avisée. Les limiers de la Sûreté urbaine de Dakar et leurs collègues de la police technique et scientifique se présenteront sur les lieux du crime. La dépouille du défunt sera ainsi acheminée à l’hôpital Le Dantec.

