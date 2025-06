Diaobé-Kabendou : découverte du corps d’un bébé dans un puits, la piste d’un crime d’honneur privilégiée

Kewoulo sait un peu plus du drame familial doublé d’un possible crime d’honneur qui secoue la localité de Diaobé-Kabendou, dans le sud-est du Sénégal.

Le corps sans vie d’un nourrisson a été retrouvé, dans la journée du lundi 23 juin 2025, flottant dans un puits situé dans le quartier de Kabendou. La mère de l’enfant, Souadou Sall, a été placée en garde à vue par la gendarmerie, tandis que l’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de ce décès tragique.

Selon les informations recueillies par Kewoulo, Souadou Sall est mariée à un homme actuellement en immigration en Espagne. Le couple avait déjà deux enfants avant que le mari ne quitte le pays. C’est durant son absence que la jeune femme aurait contracté une nouvelle grossesse, alors qu’elle vivait encore dans la maison familiale de son époux. Une situation qui a provoqué une onde de choc au sein de la famille, surtout dans un contexte où les traditions et les normes sociales pèsent fortement sur les relations conjugales.

Face à ce qu’elle qualifie de “grossesse de la honte”, la belle-famille avait exigé que Souadou quitte le domicile conjugal pour retourner chez sa propre mère, dans le quartier de Kabendou, le temps de l’accouchement. Elle aurait alors été enceinte de six mois. C’est dans cette même maison, où elle vivait désormais avec sa mère, que l’enfant est né. Un petit garçon dont la filiation n’a jamais été révélée publiquement par la mère.

La situation, déjà tendue, a pris une tournure dramatique lorsque l’enfant a subitement disparu. Et c’est un berger, venu puiser de l’eau pour son troupeau, qui a fait la macabre découverte du corps du bébé dans un puits. Alertées, les autorités — gendarmes et sapeurs-pompiers — ont rapidement procédé à l’extraction du corps et à l’ouverture d’une enquête.

Placée en garde à vue, Souadou Sall aurait, selon nos sources, fini par révéler l’identité de l’homme à l’origine de sa grossesse. Ce dernier a été interpellé puis relâché après audition, tandis que la jeune femme demeure sous surveillance des enquêteurs.

L’affaire suscite une vive émotion dans cette localité, d’autant plus que le père de Souadou Sall est une figure religieuse respectée : il est le khalife général de la zone et maître coranique, avec de nombreux disciples. L’époux de Souadou, aujourd’hui en Espagne, est par ailleurs le fils du frère cadet du khalife, ce qui fait de lui un cousin direct de la jeune femme.

Ce drame familial soulève de nombreuses interrogations sur la pression sociale, les tabous autour de la maternité hors mariage et les violences invisibles exercées sur les femmes dans certaines communautés.

L’enfant, désormais surnommé « l’enfant de la honte » par une partie de l’entourage familial, était perçu comme un symbole de déshonneur dans une famille minée par les tensions et les rejets.

L’enquête suit son cours. Le parquet pourrait prochainement requalifier les faits en infanticide si les éléments réunis venaient à confirmer cette hypothèse.

C’est une situation grave, certes, mais ce genre d’affaire survient malheureusement assez fréquemment dans les villages. Autrefois, ces drames étaient souvent dissimulés ou tus, mais avec l’émergence des réseaux sociaux et la vigilance accrue des médias, plus rien ne reste caché.

Kewoulo Tv est sur place pour donner plus de détails sur cette affaire qui secoue cette partie du pays.