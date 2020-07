Amadou convoque l’Ambassadeur de la Suisse au Sénégal et lui assène ses vérités

La sortie récente du mari l’ambassadeur de la Suisse au Sénégal, qui a tenu des « propos racistes » contre des Sénégalais a provoqué l’ire chez le ministre des Affaires étrangères. Ainsi, indique un communiqué Mme son Excellence Marion Weichelt Krupski Ambassadeur de la Suisse au Sénégal, a été convoquée, mercredi 15 juillet 2020, au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, suite aux propos tenus par son époux et publiés dans la presse.

«Il a été clairement notifié au diplomate le caractère inacceptable des propos de son conjoint qui constituent une violation flagrante des principes élémentaires de courtoisie et de non immixtion dans les affaires intérieures de l’Etat accréditant. Lesquels principes doivent guider, au quotidien, et en toute circonstance, le comportement d’un Chef de poste diplomatique et des membres de sa famille, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques. De tels écarts ne sauraient être tolérés à l’avenir. Le gouvernement du Sénégal renouvelle sa volonté de poursuivre avec le gouvernement de la Suisse les relations d’amitié et de coopération qui ont toujours prévalu entre les deux pays, dans le respect et la confiance mutuel », soutiennent Amadou Ba et Cie.