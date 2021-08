Bien que ignorée, pour le moment, par la presse sénégalaise comme par les autorités de son pays de naissance, l’affaire Ndiémé Diaw continue de susciter moult interrogations dans la diaspora africaine de Besançon comme dans celle sénégalaise à travers le monde. Alors que le corps de la victime a quitté le Doubs et se trouve actuellement à Paris en vue son rapatriement au Sénégal, Kéwoulo a décidé de vous en dire un peu plus sur les derniers événements qui prouvent que cette “femme suicidée” qui s’apprête, dans son cercueil, à rejoindre la terre du Sénégal n’avait aucune ambition de se donner la mort. Elle a été tuée.

Elle ambitionnait de rentrer au Sénégal en ce mois d’Octobre. Son souhait s’est réalisé plus vite qu’elle ne l’aurait imaginé et dans des conditions qu’elle craignait surement. Ce mercredi, le corps de Mme Ndiémé Diaw arrivera à Diass après un passage dans la capitale française. Et il sera acheminé à Mbour où son enterrement est prévu demain, jeudi. Ce retour au bercail, entre quatre planches, la Sénégalaise de Levier ne l’avait jamais voulu. Pour l’éviter, elle avait crié sur tous les toits et dit à ses proches que son compagnon, Jacky Bourgeois, un ancien gendarme radié des effectifs de l’armée pour des faits de violence, avait des ambitions sur sa propriété. “Parce-que il a fait des travaux que je lui ai commandés et maintenant il veut qu’on vende mon bien. Et qu’on se partage 50-50 une maison que j’ai achetée tout seule. Alors que l’ai hébergé pendant 8 ans.” Martelait Ndiémé Diaw.

Pour parvenir à ses fins et réussir à interner Ndiémé Diaw dans un hôpital psychiatrique et ainsi s’approprier sa maison, l’homme avait remué ciel et terre. D’ailleurs dans une correspondance que Jacky Bourgeois avait envoyé à un de ses proches -message transmis à Kéwoulo par des sources judiciaires françaises- il disait ceci: ” C’est un problème de santé et je ne peux rien faire. Renseignement pris à l’hôpital, son médecin, les gendarmes et l’assistance sociale, le maire de la commune, je ne sais plus où m’adresser. Pour moi, il faut l’hospitaliser et elle ne veut pas. Seule sa famille peut l’obliger“. Comprenant l’impasse dans laquelle il s’est retrouvé, le Français a contacté la famille de Ndiémé au Sénégal pour la convaincre de la faire interner. “Mais, nous n’avons pas donné suite à sa demande puisque Ndiémé nous a averti de ses démarches“, a fait savoir à Kéwoulo une source familiale de Ndiémé.

Cette confidence de Jacky Bourgeois montre à suffisance le projet sournois de l’homme décidé à se débarrasser d’une femme qui ne voulait plus de lui dans son foyer. Parce que, contrairement à ce que peuvent penser beaucoup de personnes, Ndiémé Diaw n’était avec Jacky Bourgeois ni pour de l’argent encore moins des papiers. Agée de 55 ans, la sénégalaise s’était d’abord unie à un artiste Français, Aimé Thaboud, originaire de l’Alsace. “C’est quand elle s’est séparée de Alain qu’elle est venue dans le Doubs rejoindre une de ses cousines, Rokhaya. Ensemble, elles ont vécu pendant plusieurs mois avant que Ndiémé ne trouve cette maison qui était en vente à Levier. Avec des prêts bancaires, elle l’a acheté intégralement. La maison en cette période n’était juste constituée que d’un rez-de-chaussée et elle voulait monter un étage.” A témoigné une amie de Ndiémé. C’est après s’être installée dans sa maison, qu’un jour alors que les cousines étaient ensemble chez Ndiémé, qu’un homme -qui serait à la recherche d’une chambre à louer- a sonné à la porte. C’était Jacky Bourgeois. Il n’est plus jamais reparti.

“Il vivait chez un de ses amis qui venait de vendre sa maison. Et lui, Jacky, était à la recherche d’un studio. En cette période-là, Ndiémé qui l’avait pris en sous-location essayait de recoller les morceaux avec son ex, Aimé Thaboud. Et ce denier venait souvent dans la maison. Mais, à force d’être présent aux cotés de Ndiémé et de la séduire et de la manipuler il a fini par l’éloigner définitivement d’Alain. Son ex mari hors course, Jacky Bourgeois, qui s’est mis en couple avec Ndiémé, continuera son opération de charme pour la couper définitivement de sa seule famille sénégalaise de France. “Avec le recul, on regrette de n’avoir pas compris, plus tôt, le jeu machiavélique de Jacky et aller sauver notre sœur“, a fait savoir Léna Lô, l’autre cousine. Isolée de ses proches, Ndiémé est devenue l’otage, dans sa propre maison, de Jacky Bourgeois. “Il m’a coupé de tout le temps. Il n’y a que sa famille qui m’entoure, sa sœur infirmière, ses neveux. Plus aucun membre de ma famille ne peut plus venir chez moi.” Avait confié Ndiémé dans un enregistrement testament parvenu à Kéwoulo.

Comprenant le danger dans lequel elle s’est retrouvée, Ndiémé Diaw avait décidé de prendre son destin en main et de chasser Jacky Bourgeois de son domicile. Et, le vendredi 13 aout denier, la veille de sa mort, comme si elle sentait venir le danger, Ndiémé Diaw avait décidé de faire un long audio à son oncle, le mari de sa maman, et a partagé cet audio à son cercle d’amis pour que, demain, si un malheur lui était arrivé, on ne cherche pas loin. Ce sera Jacky qu’il faut interroger! Samedi 14 aout. Il est 12 heures 46 minutes lorsque le feu a été aperçu dans la maison de Ndiémé. Plus tard, Kéwoulo a appris de sources judiciaires françaises que “il avait des locataires au premier étage de la résidence. Mais, ces deniers n’étaient pas sur place au moment de l’incendie et de la découverte du corps.” A en croire ses mêmes sources, “si ce jour du drame Jacky Bourgeois était revenu dans la maison pour récupérer ses affaires, de nombreux témoins ont soutenu l’avoir vu partir de 11 heures en train de déjeuner dans un Kébab à Pontarlier, une ville située à 23 Km de Levier. C’est cet alibi-là qui l’a sauvé, pour le moment.”

Le premier voisin venu à son secours a pensé sortir d’abord le véhicule garé dans la résidence “afin que le réservoir n’explose.” C’est après avoir garé la voiture qu’il s’est aperçu que Ndiémé était couchée sur la banquette arrière, dévêtue avec tout juste son slip, la gorge tranchée et des traces de brûlures sur le mollet gauche comme sur ses mains. Aussi invraisemblable que cela puisse paraitre, c’est la mort de cette dame-la, qui avait averti tout le monde des menaces qui pesaient sur elle et qui venait de retirer 2500 euros de son compte bancaire pour les envoyer, pour son chantier de Popenguine au Sénégal, que la vice procureur de Besançon vient de qualifier de suicide. Aussi inimaginable que cela puisse paraitre, la vice-procureure s’est basée sur le fait que des vidéos surveillance d’une grande surface ont montré Ndiémé en tain faire des courses quelques heures avant le constat de sa mort. Et parmi les produits achetés dans sa course se trouve le fameux couteau qui aurait servi la tuer. Comme quelques produits considérés comme des accélérants de l’incendie. Mais, un autre détail bat en bêche cette volonté des autorités françaises de qualifier ce meurtre de suicide: le feu n’a pris que deux parties de la maison; le grenier et le rez-de-chaussée. Et, si des témoins ont soutenu l’absence de Jacky Bourgeois à Levier, au moment de l’incendie, rien n’a filtré sur l’agenda des deux neveux de l’ancien gendarme comme de ses amis que Ndiémé menaçait de dénoncer auprès des services compétents pour dissimulation de travail.