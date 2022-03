Affaire des enfants mendiants nigériens : Le ministère de Protection de l’enfance dégage ses responsabilités

Le reportage sur la présence à Dakar de nombreuses familles nigériennes qui mendient, avait conduit à donner l’alerte aux autorités du Niger, qui ont procédé au rapatriement de leurs compatriotes vers leur pays d’origine. Interpellé sur un éventuel manquement dans leur mission de protection de l’Enfant, le secrétaire General du Ministère de la Femme, de la famille, du genre et de la protection des Enfants (MFFGPE), Mame Ngor Diouf estime, qu’« il n’y a pas de manquement du coté de la protection de enfants. Ceci est un défi quotidien, un travail permanent pour assurer partout sur le territoire national, y compris les enfants non sénégalais vivant au Sénégal d’assurer partout leur protection ». Néanmoins, souligne-t-il : « En cas de difficultés, l’important est que le système puisse réagir, et s’assurer à la fois, leur protection d’urgence et leur retour en famille. Je saisis cette occasion pour remercier au nom du président de la République et de Mme le Ministre tous les acteurs qui se sont pleinement impliqués dans le cadre de cette opération, pour assurer le retrait des enfants et des familles d’origines nigériennes qui sont en situation de rue au Sénégal », a indiqué M. Diouf.

Une opération de rapatriement a été menée sous l’égide du gouverneur de Dakar, sous la coordination de la directrice de la protection des enfants et qui concerne plus de 1000 personnes dont de nombreux enfants.