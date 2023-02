Propos anti-noirs : La demande de Guy Marius Sagna à Macky Sall pour l’ambassadeur de la Tunisie

Dans un communiqué du député Guy Marius Sagna, le représentant du peuple demande au chef de l’Etat Macky Sall de convoquer l’ambassadeur de la Tunisie au Sénégal pour des explications. Car selon lui le président de la Tunisie a tenu des propos racistes contre les noirs et il est à la chasse des africains noirs dans son pays.

Voici le contenu de son message

« Je vous informe que j’ai interpellé aujourd’hui le gouvernement du président Macky Sall avec trois (03) questions orales :

1- pour la convocation de l’ambassadeur de la Tunisie au Sénégal et la condamnation des propos anti-noirs du président tunisien et de la chasse aux africains noirs en cours en Tunisie

2- sur les licenciements arbitraires par la compagnie sucrière sénégalaise (CSS) de 52 travailleurs qui ont été licenciés – comme les tirailleurs sénégalais ont été assassinés à Thiaroye en 1944 – pour avoir voulu comprendre pourquoi leur solde avait baissé

3- sur le refus depuis 02 ans par EMAAP industries de Baba Diaw Itoc de respecter une décision de justice qui l’oblige à payer ses travailleurs auxquels il devait 8 mois d’arriérés de salaire et qu’il a licencié arbitrairement », a expliqué Guy Marius Sagna