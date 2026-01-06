Affaire Biba : le Capitaine Touré se désiste, Biba remis en liberté (Par Abdourahmane Maiga)

Nous portons à la connaissance de l’opinion publique que le Capitaine Touré, auteur de la plainte, a formellement procédé à son désistement.

À la suite de ce retrait de plainte, Biba a été remis en liberté, mettant ainsi un terme aux poursuites engagées dans le cadre de cette affaire.

Cette évolution confirme que le maintien de la détention ne se justifiait plus en l’absence de toute plainte ou action judiciaire en cours. Nous nous réjouissons de cette issue, conforme aux principes fondamentaux de justice, de droit et de respect des libertés individuelles.

Nous appelons à la retenue, au respect de la présomption d’innocence et à la responsabilité dans le traitement public de cette affaire.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Abdourahmane Maiga,

juriste, Directeur des structures à la République des valeurs