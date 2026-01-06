Tribunal de Pikine-Guédiawaye : Bineta mécanicienne et ses co-accusés placés sous mandat de dépôt

Après leur déferrement au parquet de Pikine-Guédiawaye, la tik-tokeuse B. Sarr alias “Bineta mécanicienne” et ses 14 co-accusés ont été placés sous mandat de dépôt par le procureur Saliou Dicko, selon des sources de Seneweb. Ils passeront leur première nuit en prison en attendant la date de leur procès en flagrant délit.

Ils avaient été arrêtés, le vendredi 2 janvier 2026, vers 16 h, par la brigade territoriale de Keur Massar pour association de malfaiteurs, détournement de mineurs, incitation de mineurs à la débauche et complicité, défaut d’autorisation d’exploitation d’un appartement meublé, actes contre nature, détention d’armes blanches, violences et voies de fait, escroquerie et mise en danger de la vie d’autrui.