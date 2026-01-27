15ème session de la grande commission mixte de coopération Sénégal -Maroc : Au-delà des émotions, Dakar et Rabat scellent l’essentiel

La 15ème session de la Grande Commission mixte de coopération Sénégal-Maroc s’est ouverte hier, lundi 26 janvier à Rabat. Elle a été marquée par la signature de 17 accords à l’issus des travaux. Ils ont été paraphés par des ministres et responsables nationaux des deux pays, en présence du Premier ministre marocain, Aziz Akhannouch, et de son homologue sénégalais, Ousmane Sonko.

Les textes signés couvrent des secteurs tels que les infrastructures portuaires, l’enseignement supérieur, la sécurité routière, la fiscalité, les finances publiques, la coopération industrielle, la santé animale, l’agriculture, le transport, la jeunesse ainsi que l’économie numérique. D’autres domaines clés, notamment l’environnement, l’énergie et la sécurité sanitaire, figurent également dans ce nouveau corpus de coopération.

Dans un communiqué conjoint, les deux Premier ministres ont insisté sur la nécessité de maintenir un dialogue régulier afin de consolider les relations bilatérales, de renforcer la concertation sur les questions régionales et internationales, et d’assurer un suivi régulier des engagements pris. Sur e plan économique et commercial, les deux parties ont mis en avant l’important rôle des secteurs privés marocain et sénégalais dans la dynamisation des échanges et la promotion de nouveaux investissements, dans le cadre du renforcement du partenariat historique liant Rabat et Dakar.

GAZODUC, PORTS, ENSEIGNEMENT ET MOBILITE, LES PILIERS DU NOUVEL ELAN SENEGALO-MAROCAIN

Dans le domaine de l’Industrie, les deux parties se sont accordées sur la mise en œuvre d’actions visant à encourager les investissements et à renforcer le partenariat industriel bilatéral, à travers l’intégration de leurs chaînes de valeur respectives et la création de synergies entre filières complémentaires, garantes d’une compétitivité partagée.

Dans les secteurs des mines, de l’énergie et des hydrocarbures, elles se sont félicitées de l’état d’avancement du projet de Gazoduc Afrique-Atlantique, érigé en symbole de la coopération Sud-Sud, tout en soulignant le rôle clé que jouera le Sénégal dans sa première phase. Elles ont également convenu de renforcer leur partenariat dans le développement des énergies renouvelables, l’accès à l’électricité et la valorisation locale des ressources minières.

Dans le domaine de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, les deux pays ont salué le dynamisme d’une coopération structurée autour d’accords bilatéraux, d’initiatives institutionnelles et de partenariats interuniversitaires, et ont exprimé leur volonté d’en renforcer et d’en diversifier les contours à travers de nouvelles actions concertées.

Sur le plan consulaire, Dakar et Rabat ont mis en avant le rôle actif de leurs communautés respectives dans le rapprochement entre les deux peuples et se sont engagés à faciliter davantage l’établissement, le séjour et l’intégration socio-économique de leurs ressortissants, conformément à la convention d’établissement signée en 1964. Ils ont également acté la tenue, courant 2026 au Maroc, de la première réunion de la Commission mixte consulaire bilatérale, à la suite de la signature d’un mémorandum d’entente instaurant un mécanisme de consultations consulaires.

Dans le domaine sportif, et en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse prévus à Dakar en 2026, les deux parties ont convenu de poursuivre leur partenariat afin d’assurer le succès de cet événement inédit sur le continent africain, tout en renforçant la coordination et l’appui mutuel à leurs candidatures respectives au sein des instances régionales et internationales.

Enfin, s’agissant du Processus des États africains atlantiques et de l’Initiative du Roi Mohammed VI visant à faciliter l’accès à l’Atlantique aux pays enclavés du Sahel, les deux pays ont souligné l’importance d’une concertation continue pour faire de l’espace africain atlantique une zone de stabilité, de co-émergence et de développement partagé. Ils ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer l’ensemble de leurs relations de coopération, notamment dans les domaines du tourisme, de l’agriculture, des TIC, de l’hydraulique, de la sécurité, de la justice, de l’économie maritime, des transports et de la logistique, dans un esprit de solidarité, de complémentarité et de bénéfice mutuel.

Denise Zarour Medang