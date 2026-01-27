• Présenter Mbaye Ndiaye comme exemple vivant de ce modèle.
Le parcours de Mbaye Ndiaye
• Ancien Directeur général des Douanes du Sénégal.
• Carrière marquée par la discipline, la compétence et la montée progressive dans la hiérarchie.
• Ses recherches et réflexions sur la modernisation de l’administration douanière.
Ce que son action a apporté au pays
• Recettes fiscales : contribution majeure au budget national.
• Sécurité : lutte contre la fraude, la contrebande et la contrefaçon.
• Modernisation : digitalisation des procédures, fluidité des échanges commerciaux.
• Image internationale : crédibilité renforcée du Sénégal auprès des partenaires.
Pourquoi l’État a besoin de tels talents
• Les cadres comme Mbaye Ndiaye sont des piliers de la souveraineté nationale.
• Ils garantissent la stabilité économique et la sécurité des frontières.
• Leur compétence inspire confiance et attire les investisseurs.
Conclusion
• Mbaye Ndiaye illustre que servir son pays au plus haut niveau exige compétence, intégrité et vision.
• Le Sénégal doit continuer à former et valoriser de tels profils pour assurer son avenir.
Léthie pastef sinsdi