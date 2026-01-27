•⁠ ⁠Présenter Mbaye Ndiaye comme exemple vivant de ce modèle.

Le parcours de Mbaye Ndiaye

•⁠ ⁠Ancien Directeur général des Douanes du Sénégal.

•⁠ ⁠Carrière marquée par la discipline, la compétence et la montée progressive dans la hiérarchie.

•⁠ ⁠Ses recherches et réflexions sur la modernisation de l’administration douanière.

Ce que son action a apporté au pays

•⁠ ⁠Recettes fiscales : contribution majeure au budget national.

•⁠ ⁠Sécurité : lutte contre la fraude, la contrebande et la contrefaçon.

•⁠ ⁠Modernisation : digitalisation des procédures, fluidité des échanges commerciaux.

•⁠ ⁠Image internationale : crédibilité renforcée du Sénégal auprès des partenaires.

Pourquoi l’État a besoin de tels talents

•⁠ ⁠Les cadres comme Mbaye Ndiaye sont des piliers de la souveraineté nationale.

•⁠ ⁠Ils garantissent la stabilité économique et la sécurité des frontières.

•⁠ ⁠Leur compétence inspire confiance et attire les investisseurs.

Conclusion

•⁠ ⁠Mbaye Ndiaye illustre que servir son pays au plus haut niveau exige compétence, intégrité et vision.

•⁠ ⁠Le Sénégal doit continuer à former et valoriser de tels profils pour assurer son avenir.

Léthie pastef sinsdi