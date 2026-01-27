Problématique : Un État fort repose sur des cadres centraux compétents et patriotes.

Par
Alassane Dramane
-

•⁠ ⁠Présenter Mbaye Ndiaye comme exemple vivant de ce modèle.

Le parcours de Mbaye Ndiaye
•⁠ ⁠Ancien Directeur général des Douanes du Sénégal.
•⁠ ⁠Carrière marquée par la discipline, la compétence et la montée progressive dans la hiérarchie.
•⁠ ⁠Ses recherches et réflexions sur la modernisation de l’administration douanière.

Ce que son action a apporté au pays
•⁠ ⁠Recettes fiscales : contribution majeure au budget national.
•⁠ ⁠Sécurité : lutte contre la fraude, la contrebande et la contrefaçon.
•⁠ ⁠Modernisation : digitalisation des procédures, fluidité des échanges commerciaux.
•⁠ ⁠Image internationale : crédibilité renforcée du Sénégal auprès des partenaires.

 

Pourquoi l’État a besoin de tels talents
•⁠ ⁠Les cadres comme Mbaye Ndiaye sont des piliers de la souveraineté nationale.
•⁠ ⁠Ils garantissent la stabilité économique et la sécurité des frontières.
•⁠ ⁠Leur compétence inspire confiance et attire les investisseurs.

Conclusion
•⁠ ⁠Mbaye Ndiaye illustre que servir son pays au plus haut niveau exige compétence, intégrité et vision.
•⁠ ⁠Le Sénégal doit continuer à former et valoriser de tels profils pour assurer son avenir.
Léthie pastef sinsdi

ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR

LAISSER UN COMMENTAIRE