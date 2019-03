Un avion d’Ethiopian Airlines s’est crashé ce matin juste après son décollage de l’aéroport international d’Addis-Abeba. Le vol ET302 reliait la capitale éthiopienne à Nairobi. La compagnie indique avoir perdu le contact six minutes après le départ. Les recherches et opérations de sauvetage sont en cours à une cinquantaine de kilomètres au Sud d’Addis-Abeba, dans les environs de Bishoftu. L’avion comptait 149 passagers et 8 membres d’équipage.

D’après le communiqué de la compagnie nationale éthiopienne, 149 passagers étaient prévus pour embarquer dans ce vol entre Addis-Abeba et Nairobi au Kenya. Mais Ethiopian Airlines dit vérifier la liste de celles et ceux qui ont effectivement pris place dans le Boeing 737-800 Max. Il y avait par ailleurs huit membres d’équipage. C’est le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, qui a annoncé en premier la nouvelle du crash via son compte Twitter.

Aucune information officielle sur le nombre de victimes. Dans son communiqué, la compagnie affirme que le contact a été perdu avec l’appareil six minutes après son décollage de l’aéroport international de Bole. Il survolait alors la ville de Bishoftu à une cinquantaine de kilomètres au sud d’Addis-Abeba, donc la bonne direction pour aller vers la capitale kenyane.

Ethiopian Airlines assure quatre liaisons quotidiennes entre Addis-Abeba et Nairobi. Selon le site spécialisé Flightradar 24, l’appareil avait effectué son premier vol en octobre 2018. Ethiopian Airlines est la première compagnie du continent. Elle compte plus de 100 appareils, dont beaucoup de neufs.