Six personnes sont mortes dans le cadre des essais du vaccin élaboré par le géant pharmaceutique américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, indique un document publié par la Food and Drug administration (FDA) des États-Unis et préparé pour la réunion de l’agence prévue pour le 10 décembre. Au total, les tests ont impliqué environ 44.000 participants.

Selon le rapport, quatre personnes ont reçu un placebo et les deux autres le vaccin lui-même. L’un des patients souffrait d’obésité et d’athérosclérose. Il est mort trois jours après l’administration de la première dose. Le deuxième a eu un arrêt cardiaque 60 jours après l’administration de la deuxième dose.

Le document précise que parmi les personnes ayant reçu le placebo, deux sont décédées d’une crise cardiaque et d’un accident vasculaire cérébral. L’étude de la cause du décès des deux autres est en cours. En outre, le rapport indique que sur les six personnes, trois avaient plus de 55 ans.

Pas de risque, selon Pfizer

Le directeur de Pfizer, Albert Bourla, a pour sa part assuré que la sûreté n’avait en aucun cas été sacrifiée à la vitesse de la mise sur le marché. «Nous n’avons pas rogné» sur la sûreté, a-t-il déclaré au cours d’une table ronde virtuelle à Genève organisée par la Fédération internationale des groupes pharmaceutiques (IFPMA). Le vaccin, qui est basé sur une nouvelle technologie, a été testé «exactement de la même façon que nous testons n’importe quel vaccin qui circule», a-t-il souligné avant d’ajouter: «ce vaccin a de fait été testé avec des spécifications encore plus rigoureuses parce que nous sommes observés à la loupe».

Efficacité de 95%

Le 18 novembre, Pfizer et BioNTech ont annoncé que leur candidat vaccin contre le Covid-19 était efficace à 95%. Une dose coûtera 19,50 dollars (environ 16 euros). Cependant, celui-ci devra être administré en deux étapes, ce qui signifie que son prix par personne atteindra environ 40 dollars (33 euros).

La validation du vaccin

Auparavant, Pfizer avait demandé l’autorisation de la Food and Drug Administration pour l’utilisation d’urgence de ce vaccin contre le Covid-19. La FDA a prévu une réunion le 10 décembre pour un groupe de conseillers externes afin d’examiner les preuves derrière la demande de Pfizer et voter sur l’autorisation de sa large utilisation aux États-Unis.