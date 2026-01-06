Travaux JOJ-2026 : Fermeture temporaire de l’avenue Blaise Diagne à partir du 15 janvier

L’avenue Blaise Diagne sera temporairement fermée à la circulation, à compter du jeudi 15 janvier 2026, a annoncé le préfet de Dakar dans un communiqué publié ce mardi 6 janvier 2026.

La fermeture concerne précisément « le tronçon compris entre le rond-point de l’hôpital Abass Ndao et la rue 11 de la Médina », précise Cherif Mouhamadou Blondin Ndiaye.

À la suite de cette décision, les autorités invitent les automobilistes à adapter leurs itinéraires. Ils «sont invités à emprunter les rues 22 et 6 de la Médina comme itinéraires de déviation ».

Un accompagnement sécuritaire est également prévu, puisqu’« un dispositif de signalisation approprié sera déployé, avec l’appui des unités de la police et des agents de régulation de la circulation ».

Face aux risques liés aux travaux, les automobilistes sont appelés à la prudence. Le préfet invite les conducteurs à « faire preuve d’une vigilance accrue à l’approche de la zone des travaux » et à « se conformer strictement à la signalisation temporaire mise en place », tout en respectant « les limitations de vitesse ainsi que l’ensemble des consignes de sécurité ».

Cette mesure s’inscrit « dans le cadre du démarrage des travaux de mise à niveau et d’aménagement de la voirie située à proximité des infrastructures sportives des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) 2026 ».