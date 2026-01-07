Revue presse Sénégal :entre réformes sous pression, justice en éveil, malaise social persistant et espoirs sportifs

Bonjour et bienvenue sur Kéwoulo. Dans cette revue de presse, en ce mercredi 07 janvier 2026 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

Les quotidiens Le Soleil, Sud Quotidien et WalfQuotidien mettent en exergue la volonté affirmée de l’État de fixer un cap clair pour 2026. Le Président trace les grandes orientations, tandis que le Premier ministre Ousmane Sonko occupe le devant de la scène, à la fois sur les dossiers économiques, judiciaires et diplomatiques.

Sud Quotidien souligne la fermeté du Sénégal face à l’unilatéralisme international, réaffirmant une diplomatie de principes.

WalfQuotidien évoque des attentes fortes mais aussi des doutes sur la mise en œuvre concrète des réformes promises.

L’Info et Les Échos insistent sur les tensions internes, notamment autour des privilèges, des salaires et de la reddition des comptes.

Le pouvoir affiche une volonté claire de rupture et de réorientation stratégique à l’horizon 2026. Toutefois, au-delà des annonces, la presse souligne une attente pressante : passer des intentions aux actes. La crédibilité de l’action gouvernementale se jouera désormais sur la cohérence, la rapidité et l’impact réel des réformes annoncées.

Justice et affaires judiciaires

Yoor-Yoor et Enquête parlent d’un retour offensif du parquet, avec la révision annoncée de dossiers emblématiques. Les journaux évoquent une justice plus active, perçue par certains comme un rééquilibrage nécessaire, par d’autres comme une zone de crispation politique.

La justice semble entrer dans une phase plus offensive et visible. Si cette dynamique est saluée comme un pas vers la reddition des comptes, elle reste scrutée avec méfiance, tant l’exigence d’indépendance et d’équité demeure centrale. La légitimité de cette nouvelle ère judiciaire dépendra de son impartialité.

Économie et Société

Tribune et Les Échos alertent sur la pression économique, le pouvoir d’achat et les revendications professionnelles.

Le Point met l’accent sur la lutte contre les dérives sociales, avec un discours de fermeté assumé par les autorités. La question de la jeunesse, du chômage et des opportunités reste centrale dans presque tous les titres.

Le malaise social persiste, nourri par la cherté de la vie, le chômage et les inégalités. La presse converge sur un point : l’urgence sociale est réelle. Sans réponses concrètes et rapides, les tensions pourraient s’exacerber, mettant à l’épreuve la capacité de l’État à maintenir la cohésion nationale.

Sport

Rewmi Sports, Record et Point Actu Sport parlent d’un programme relevé et d’une opposition de styles Mali–Sénégal très attendue. Les Lions sont présentés comme ambitieux mais sous pression, dans un contexte de forte attente populaire.

Le sport, notamment le football, demeure un puissant levier d’unité et d’espoir. À l’approche des grandes compétitions, l’attente est immense autour des Lions. Mais la presse rappelle que le talent seul ne suffit plus : rigueur, préparation et discipline seront déterminantes pour répondre aux ambitions nationales.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.