Le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS) a tenu une conférence de presse ce mercredi 23 mars, pour passer en revue la situation qui prévaut actuellement dans les médias.

Le Synpics a dénoncé les manœuvres de certains dirigeants des médias du publics comme la RTS, du journal le Soleil et de l’APS qui selon le secrétaire général Bamba Kassé font ce que bon leur semble car ils sont couvert par l’Etat. De plus le litige opposant le groupe Excaf Telecom à Canal + confirme une fois de plus l’insécurité dans le milieu et le manque de soutien des autorités étatiques face à ce genre de situation.

Ainsi le Synpics appel l’Etat à prendre des mesures pour faire respecter la convention signé avec les acteurs et compte aussi mener le combat aux cotés des confrères du Soleil et du groupe Excaf Telecom.