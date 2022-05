Niger : Mohamed Bazoum annonce la Korité pour ce dimanche

Le croissant lunaire est apparu peu partout dans la sous-région et même dans quelques localités au Sénégal. C’est d’ailleurs le cas au Niger ou l’Aïd El Fitr sera célébrée ce dimanche.

C’est en effet Mohamed Bazoum, le Président du Niger qui annonce la fête sur sa page Twitter. “A tous les Nigériens, à toute la Umma islamique, je formule des voeux ardents d’une bonne fête de l’Aïd el Fitr dans la paix, la sécurité et la solidarité. Qu’Allah accepte nos dévotions et nos privations et qu’ll nous gratifie d’un bon hivernage” a-t-il écrit.