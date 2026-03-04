Guerre au Moyen‑Orient : l’Iran salue la solidarité sénégalaise face à l’agression américano-israélienne

L’ambassadeur de la République islamique d’Iran au Sénégal, Hassan Asgari, a exprimé la position officielle de son pays face aux frappes aériennes menées par le régime israélien et les États-Unis contre la République islamique d’Iran, qualifiant ces attaques de « violation manifeste du paragraphe quatre de l’article deux de la Charte des Nations Unies » et d’« acte d’agression armée ».

« La réponse à cette agression est un droit légal et légitime de la République islamique d’Iran conformément à l’article cinquante-et-un de la Charte des Nations Unies », a-t-il déclaré. « Les forces armées de la République islamique d’Iran utiliseront toutes leurs capacités et leurs moyens pour faire face à cette agression criminelle et repousser l’hostilité de l’ennemi. »

Hassan Asgari a également dénoncé l’inaction de l’Organisation des Nations Unies, affirmant que ses instances auraient pu freiner les crimes du régime israélien en Palestine, à Gaza, au Liban et dans d’autres pays, mais que « aujourd’hui, ces attaques illégales et criminelles touchent la République islamique d’Iran ».

L’ambassadeur a tenu à exprimer sa gratitude au gouvernement sénégalais et au peuple du pays pour leur soutien depuis le déclenchement de la guerre. « Je tiens à remercier le gouvernement du Sénégal pour sa réaction rapide et sa condamnation de cette agression unilatérale et de la violation de toutes les règles du droit international par les agresseurs. Je remercie tout particulièrement son excellence monsieur le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour ses messages de condoléances et d’expressions de sympathie à l’occasion du martyr de notre cher dirigeant iranien, ainsi que pour sa ferme condamnation de cet acte des agresseurs », a-t-il affirmé.

L’ambassadeur a par ailleurs rappelé l’importance des relations économiques entre l’Iran et le Sénégal. « L’Iran a beaucoup investi au Sénégal et dispose d’usines qui fournissent de nombreux emplois aux Sénégalais », a-t-il souligné. Depuis le déclenchement de la guerre, les Sénégalais se sont massivement rangés derrière l’Iran pour dénoncer cette agression jugée injuste et illégitime.

Cette déclaration intervient alors que la République islamique d’Iran cherche à renforcer ses liens diplomatiques et économiques tout en mobilisant la solidarité internationale face aux opérations militaires américaines et israéliennes.