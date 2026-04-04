Interné à Thiaroye, l’apparition d’Azoura Fall devient virale à Mbour

La clôture de la Semaine nationale de la jeunesse, organisée au stade Caroline Faye de Mbour, a été marquée par une apparition qui a surpris plus d’un observateur. Azoura Fall, que beaucoup disaient encore pris en charge dans un établissement psychiatrique à Thiaroye, a en effet été aperçu dans l’enceinte du stade, attirant immédiatement l’attention des participants et des spectateurs présents.

Sa présence n’est pas passée inaperçue et a rapidement suscité des échanges ainsi que de nombreuses interrogations au sein du public. Chacun cherchait à comprendre les circonstances exactes de sa venue et les conditions de sa sortie de l’établissement de santé. Cette surprise est d’autant plus grande que des informations persistantes circulaient récemment sur son état de santé fragile, notamment à la suite d’un accident de la circulation dans lequel il aurait été impliqué.

Pour l’heure, aucune source officielle n’a apporté de précision sur l’évolution de sa situation médicale ou sur les autorisations dont il aurait bénéficié pour assister à cet événement national.