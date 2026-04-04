Lutte – Après des mois de tensions, Boy Niang 2 vs Reug Reug calé pour le 7 juin 2026

Prévu pour le 7 juin prochain, le duel a été régularisé ce jour au siège de Fédération sénégalaise de lutte, en présence des représentants du camp de Boy Niang 2, du promoteur Makane Mbengue ainsi que de Reug Reug.

Cette issue intervient quelques heures seulement après la mise en demeure adressée à Boy Niang 2 par l’instance dirigeante. Face à cette pression, le camp de Pikine a revu sa position, permettant ainsi la concrétisation du combat.