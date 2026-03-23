Trump reporte ses menaces contre l’Iran, Téhéran dément tout dialogue

Des médias iraniens, citant le ministère des Affaires étrangères, ont fermement démenti lundi l’affirmation du président américain Donald Trump selon laquelle des négociations seraient en cours entre Washington et la République islamique d’Iran.

« Il n’existe aucun dialogue entre Téhéran et Washington », a rapporté l’agence Mehr, parmi d’autres médias iraniens, en citant le ministère, qui a estimé que les propos de Donald Trump visaient à « faire baisser les prix » de l’énergie sur le marché international.

Auparavant, le président américain avait déclaré sur son réseau social Truth Social que des discussions « très bonnes et productives » étaient en cours entre les deux pays, sans toutefois préciser ni leur nature ni leur calendrier. Dans le même temps, il a reporté de cinq jours sa menace de frapper les infrastructures énergétiques iraniennes, une décision perçue comme un geste tactique face aux tensions croissantes au Moyen-Orient.

Cette controverse souligne le fossé persistant entre les communications officielles américaines et iraniennes, et intervient dans un contexte de volatilité des marchés de l’énergie et de surveillance internationale accrue des tensions régionales.