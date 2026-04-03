Deuil au sein de la Police Nationale : Le gardien de la paix Souleymane Samb a tiré sa révérence

La Police nationale du Sénégal est en deuil. Souleymane Samb, agent de la 46ème promotion, est décédé ce vendredi 3 avril 2026. Détaché auprès du Khalife général des mourides pour assurer sa protection, il laisse derrière lui l’image d’un fonctionnaire dévoué à une mission de haute confiance.

Une onde de choc parcourt les rangs de la Police nationale ce vendredi. Par voie de communiqué officiel, l’institution a annoncé avec regret la disparition de Souleymane Samb, survenue des suites d’une courte maladie.

Un serviteur de l’ombre auprès de Serigne Mountakha Mbacké

Issu de la 46ème promotion des élèves agents de police, Souleymane Samb occupait une fonction d’une importance stratégique et symbolique majeure. Il était en effet en détachement auprès de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, Khalife général des mourides.

Au cœur de la cité religieuse de Touba, il assurait quotidiennement des missions de protection et de sécurisation auprès du guide spirituel. Ce poste de confiance exigeait une rigueur exemplaire et une discrétion absolue, des qualités reconnues à ce digne fils de la Police nationale.

L’hommage de la hiérarchie

Face à cette perte brutale, l’Inspecteur général de Police Mame Seydou Ndour, Directeur général de la Police nationale, a tenu à saluer la mémoire du défunt. Au nom de l’ensemble du personnel de l’institution, il a exprimé ses plus sincères condoléances à la famille éplorée, aux proches ainsi qu’aux camarades de promotion du regretté agent.

La disparition de Souleymane Samb touche non seulement ses frères d’armes, mais aussi la communauté mouride qui côtoyait ce gardien de la paix dévoué à la sécurité de leur plus haute autorité.