Affaire PCDiallo: suicide raté, le médecin du CNTS sous mandat de dépôt

Du nouveau vient de tomber dans l’affaire du médecin qui avait tenté de se suicider après son interpellation à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Après son hospitalisation en réanimation, le docteur M. Guèye a repris connaissance avant d’être conduit dans les locaux de la Brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar. Soupçonné d’être en couple avec Pape Cheikh Diallo, les enquêteurs ont réuni des indices graves et concordants ayant motivé son placement en garde à vue pour association de malfaiteurs et actes contre nature, entre autres chefs d’accusation.

Ce vendredi, les gendarmes ont présenté au juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye trois suspects, dont l’agent en service au Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS). Selon des informations exclusives de Seneweb, M. Guèye a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt, tout comme un autre suspect. En revanche, le troisième mis en cause, qui serait domicilié à la Médina, a été inculpé avant d’être placé sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur.

Par ailleurs, l’agent technico-commercial de la Senelec de Mbacké, A. D. Ndiaye, sera présenté au juge d’instruction la semaine prochaine suite à la prolongation de sa garde à vue. Ce dernier aurait d’ailleurs cité un autre partenaire se trouvant actuellement hors de Dakar. Pour rappel, A. D. Ndiaye avait été interpellé par la Brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Touba après l’exploitation approfondie du téléphone du chanteur religieux Ass Dione.