CEDEAO : création d’une force régionale de 2 000 soldats pour sécuriser le Sahel et les côtes ouest-africaines

Les chefs d’état-major de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) réunis à Freetown ont annoncé la mise en place d’une force régionale de 2 000 soldats destinée à renforcer la sécurité dans le Sahel et dans plusieurs pays côtiers confrontés à la montée de l’insécurité.

Selon les responsables militaires, cette force aura pour mission de réagir rapidement en cas d’attaque et de stopper l’avancée des groupes djihadistes. « Les troupes resteront dans leurs pays mais pourront être déployées à tout moment, avec une base logistique en Sierra Leone », a précisé un communiqué officiel.

L’initiative a été qualifiée d’« urgente » face à l’expansion des violences, de la criminalité transnationale et des risques d’instabilité politique dans la région. Elle vise à assurer une capacité de réaction rapide et coordonnée pour sécuriser les populations et protéger les infrastructures critiques.

Les trois pays de l’AES – le Mali, le Burkina Faso et le Niger –, qui ne sont actuellement plus membres de la CEDEAO, ne font pas partie de cette nouvelle force. Toutefois, un responsable militaire ouest-africain a indiqué que leur coopération avec l’organisation régionale était « encouragée » afin de favoriser un cadre de sécurité élargi.

Cette décision marque un renforcement inédit de la posture militaire de la CEDEAO face à la menace croissante des groupes armés et à la multiplication des crises sécuritaires dans la sous-région.