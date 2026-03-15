« Nous n’accepterons plus ces morts » : El Malick Ndiaye déclare la guerre aux « Cheikhou Chérifou »

Le Président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a rompu le silence sur la recrudescence alarmante des accidents de la route impliquant les véhicules communément appelés « Cheikhou Chérifou ». S’appuyant sur son expérience d’ancien ministre des Transports, il a qualifié la situation d’inacceptable et a assuré que le pouvoir législatif et l’exécutif travailleraient de concert pour imposer des mesures fermes.

Pour le chef du Parlement, le problème ne réside pas dans l’importation elle-même, mais dans les transformations techniques post-importation. Ces véhicules, provenant souvent de pays où la conduite s’effectue à droite, arrivent au Sénégal avec le volant du côté opposé à nos normes nationales.

Une fois sur le territoire, de nombreux propriétaires procèdent au déplacement de la colonne de direction vers la gauche. El Malick Ndiaye a pointé du doigt la dangerosité de ces interventions souvent réalisées de manière artisanale. Selon lui, ces modifications altèrent gravement la stabilité du châssis et la précision du système de direction.

Cette fragilité structurelle expliquerait pourquoi ces véhicules sont particulièrement vulnérables lors des manœuvres de dépassement, finissant fréquemment par se renverser sur la chaussée.

« Ne plus laisser mourir les Sénégalais comme des mouches »

Face à l’hécatombe humaine, le Président de l’Assemblée nationale a insisté sur l’urgence de protéger les usagers de la route. Son discours, d’une grande fermeté, laisse présager un renforcement de l’arsenal juridique et des contrôles routiers.

« L’État va prendre des mesures générales, parce que nous n’accepterons pas que des gens meurent comme des mouches dans des accidents impliquant des “Cheikhou Chérifou” », a-t-il martelé. Cet engagement marque une volonté politique claire de mettre fin à une forme de bricolage mécanique qui coûte trop de vies sur les routes sénégalaises.