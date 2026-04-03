Combat royal / Trajectoire Modou Lo: une couronne à défendre pour la 4ème fois

Véritable star au Sénégal, Modou Lô, 39 ans, a défrayé la chronique en enchaînant trois combats en quelques mois, qu’il a tous remportés. Consacré roi des arènes depuis sa victoire sur Eumeu Sène, en 2019, ce lutteur professionnel, issu d’une famille modeste de la banlieue, a empoché 150 millions de F CFA (environ 230 000 euros) lors de son avant dernier combat contre Boy Niang 2. En novembre 2024, il confirme devant Siteu et a remis sa couronne en jeu contre Sa Thiès pour le 5 avril 2026. Kewoulo vous livre un premier jet sur Modou Lo, le 2ème sera sur Sa Thiès et le 3ème sur les enjeux entre les deux lutteurs.

Une 23ème victoire grâce à laquelle la star de l’écurie Rock Énergie confirme sa suprématie dans le monde de la lutte.

Issu d’une famille modeste (son père était vendeur de poissons aux Parcelles), Modou Lô ne vient pas d’une famille de lutteurs, comme c’est généralement le cas des grands champions. Il a débuté dans les mbappats, ces tournois de lutte sans frappe qui se déroulent de nuit. Il se fait rapidement un nom et enchaîne les victoires. La consécration vient en 2019, lorsqu’il terrasse le champion Eumeu Sène par KO.

Invaincu depuis 2019

Invaincu depuis 2019, Modou Lô règne depuis bientôt six (6) ans sur la lutte avec frappe. Un palmarès d’autant plus impressionnant qu’il est engagé dans davantage de combats que la plupart des adversaires de son niveau. Il faut pourtant plusieurs mois à un lutteur pour préparer chaque combat.

En novembre 2023, sa victoire sur Ama Baldé, issu, comme Boy Niang 2, d’une génération plus jeune que la sienne, a suscité un vif émoi dans le pays.

Il a obtenu un cachet de 150 millions de F CFA lors de son combat du 1er janvier – une somme équivalente à celle que demandaient ses prédécesseurs, mais qui tend à croître. Tyson, ancienne gloire de la lutte sénégalaise, avouait lui-même faire du « sport-business ». Le succès phénoménal de ce sport, qui a toujours profité aux promoteurs et aux annonceurs, permet aujourd’hui aux sportifs eux-mêmes de s’enrichir.

Modou Lô sans « galaathie »

Modou Lô a décidé de livrer ses trois derniers combats sans les protections mystiques qui vont généralement de pair avec la lutte sénégalaise.

Pour qui connait Modou Lô, il ne reculait devant rien pour respecter les recommandation de ses marabouts. On peut même dire que c’est lui et Balla Gaye 2 qui ont « influencé » les lutteurs de leur génération et les plus jeunes à ces pratiques alors qu’ils savent que seul le travail physique, technique et mental est garant du succès.

Et quand il a adopté ce style, sans gris-gris et autres « kharga foufas », il a pris tout le monde de court.Avec 23 victoires contre seulement 3 défaites et un nul, il est à un taux de performance de 85%. Il a enchainé un total de 14 victoires, à ses débuts, avant de concéder sa toute première défaite au 15ème combat devant Balla Gaye 2 (21 Mars 2010).

Modou Lo a affronté les rois des arènes en activité

Il a affronté tous les Rois des arènes en activité que sont Balla Gaye, Eumeu Sène et Bombardier (il a annoncé sa retraite le 27 juillet dernier après sa défaite devant Jackson Jr).

Il a été le meilleur lutteur ANPS en 2015-2016. Il a eu l’honneur et le privilège de porter la flamme olympique lors des Jeux Olympiques 2016, à Londres. Il a été fait Ambassadeur de la Croix Rouge internationale. Il a eu à faire des regroupements en équipe nationale, dans la catégorie des 86 kilos qu’il partageait avec Laye Ndiombor.

Après avoir détrôné Eumeu Sène un certain 28 Juillet 2019, il a enchaîné trois victoires en tant que Roi des arènes devant successivement Ama Baldé (5 Novembre 2023), Boy Niang 2 (1er Janvier 2024) et Siteu (24 Novembre 2024). Une couronne de Roi des arènes qu’il garde encore jalousement jusqu’aujourd’hui et qu’il a mise en jeu le 5 avril prochain contre Sa Thiès.

Son titre en jeu pour la 4ème fois

Modou Lo va mettre en jeu son titre de roi des arènes pour la 4ème fois devant un autre adversaire, plus jeune que ses trois victimes. Sa Thiès, pour ne pas le nommer, est le petit frère de Balla Gaye 2 (le seul lutteur à avoir battu Modou Lo à deux reprises). Il veut sans aucun doute confirmer l’adage, « jamais deux sans trois » et reprendre la couronne qui n’a séjourné à Guédiawaye que le temps d’une rose.

PALMARÈS MODOU LO

23 victoires

Pape Sène 2 (4 février 2006)

Alioune Sèye 2 (11 février 2006)

Pape Bouba Diop (2 avril 2006)

Serigne Diouf (14 mai 2006)

Khadim Diallo (15 juillet 2006)

Laye Bèye (3 décembre 2006)

Double Less 2 (22 avril 2007)

Cheikh Niang (12 mai 2007)

Tapha Boy Bambara (6 janvier 2008)

Papa Sow (25 mai 2008)

Paul Maurice (6 juin 2008)

Boy Kaïré (27 juillet 2008)

Balla Diouf (8 février 2009)

Issa Pouye (26 avril 2009)

Baye Mandione (9 août 2010)

Gris Bordeaux (15 juillet 2012)

Eumeu Sène (31 janvier 2014)

Gris Bordeaux (31 juillet 2016)

Lac 2 (28 janvier 2018)

Eumeu Sène (28 juillet 2019)

Ama Baldé (5 Novembre 2023)

Boy Niang 2 (1er Janvier 2024)

Siteu (24 Novembre 2024)

3 défaites

Balla Gaye 2 (21 mars 2010)

Bombardier (25 juillet 2015)

Balla Gaye 2 (13 janvier 2019)

1 nul

Lac 2 (3 avril 2011)