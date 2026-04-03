Présidence: Diomaye Faye nomme Pape Sadio Thiam comme Conseiller spécial

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a nommé un tout nouveau conseiller spécial. Il s’agit de Pape Sadio Thiam. Il est enseignant chercheur en science politique, un communicant qui fut aussi journaliste.

Pape Sadio Thiam, qui fut membre du Parti démocratique sénégalais, ne sera pas en terrain inconnu, puisqu’il était conseiller technique du Président Abdoulaye Wade sous l’ère libéral.

Il est aussi auteur du livre «La communication politique chez Ousmane Sonko : une autre voix pour le Sénégal».