Fête de l’indépendance : à Thiès, le président Bassirou Diomaye Faye magnifie l’unité nationale et salue les forces de défense

Thiès, la capitale du rail, a abrité ce 66e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, marqué par un défilé civil et militaire d’une grande envergure. À l’issue de la cérémonie, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué une célébration « belle et riche », symbole de cohésion nationale et d’engagement patriotique.

Dans son allocution, le chef de l’État a souligné la portée historique du choix de Thiès, ancienne terre du Cayor, bastion de la résistance contre la domination coloniale. Cette délocalisation du défilé s’inscrit, selon lui, dans une dynamique d’équité territoriale et d’inclusion nationale.

La cérémonie a également été marquée par la présence du président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, invité d’honneur. Une participation qui, selon le président sénégalais, témoigne de la solidité des relations d’amitié et de coopération entre le Sénégal et le Gabon.

Rendant hommage aux Forces de défense et de sécurité, le président de la République a salué leur professionnalisme et leur engagement constant au service de la nation. Il a rappelé que leur mission ne se limite pas à la défense du territoire, mais s’étend également à l’accompagnement des grands projets de l’État et à la sécurisation des événements majeurs.

Placée sous le thème « Forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 », cette édition a mis en lumière les préparatifs en cours pour cet événement international. Le chef de l’État s’est voulu rassurant quant à la mise en place d’un dispositif sécuritaire efficace pour garantir le bon déroulement des Jeux.

Le président Bassirou Diomaye Faye a également salué la qualité du défilé, fruit d’une parfaite coordination entre militaires, paramilitaires et civils, illustrant la vitalité du concept Armée-Nation.

Enfin, il a adressé ses félicitations à l’ensemble des acteurs mobilisés, notamment le ministre des Forces armées, le chef d’état-major général des armées et le haut-commandant de la Gendarmerie nationale, ainsi que les participants civils et les anciens combattants.

Clôturant son discours, le chef de l’État a appelé à renforcer l’unité nationale pour bâtir un Sénégal souverain, stable et prospère, avant de lancer :

« Vive la République, vive le Sénégal, vive l’Afrique unie ».