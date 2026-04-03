Mondial 2026 – il faudra casquer 6,6 millions de FCfa pour regarder la finale

Alors que la quatrième et dernière phase de vente des billets pour la Coupe du monde 2026 a débuté ce mercredi, les tarifs pour la finale atteignent des sommets historiques. La place la plus chère s’affiche désormais à près de 11 000 dollars, ce qui représente environ 6 600 000 FCFA. Cette phase de vente dite de « dernière minute » est accessible à tous sans tirage au sort et fonctionne selon le principe du premier arrivé, premier servi. Ces ventes se poursuivront jusqu’à la fin de la compétition prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avec des billets mis en vente au fur et à mesure pour certains matchs ayant lieu le jour même.

Si les prix étaient déjà jugés excessifs, les supporters ont découvert avec stupeur que les tarifs pour la finale avaient encore grimpé de manière significative. Les prix s’élèvent désormais jusqu’à 10 990 dollars, soit environ 6 594 000 FCFA, selon les informations rapportées par le Daily Mail.

Cela correspond à une augmentation de 38 % par rapport à la première phase de vente de septembre dernier, où le billet le plus onéreux coûtait 6 730 dollars, soit environ 4 038 000 FCFA. Les autres catégories ne sont pas épargnées par cette inflation puisque le billet de catégorie 2 a bondi de 32 % pour atteindre 7 380 dollars, soit environ 4 428 000 FCFA, tandis que la catégorie 3 s’affiche à 5 785 dollars, soit environ 3 471 000 FCFA.

À titre de comparaison, lors de la finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et l’Argentine, la place la plus chère coûtait l’équivalent de 1 604 dollars, soit environ 962 400 FCFA. En plus de cette hausse tarifaire, un couac technique a marqué le lancement de cette phase de vente, de nombreux acheteurs ayant été redirigés vers une section restreinte réservée aux groupes de supporters officiels au lieu du portail de vente générale. Cette situation alimente la grogne des fans et la FIFA est désormais accusée de mépriser ses promesses de tarifs abordables. L’organisation des supporters européens a d’ailleurs annoncé avoir attaqué l’instance devant la Commission européenne pour dénoncer des procédures d’achat jugées opaques et déloyales.