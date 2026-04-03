UNE DES «CHEFS» PRÉSUMÉS DE LA FILIÈRE HOMOSEXUELLE DE SAINT-LOUIS TOMBE

Par
Binta Gaye
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La double vie de Khadim Sèye, Placé sous mandat de dépôt, le maître couturier et pdg de «Kemtane Fashion» est tombé à la Brigade de recherches de Saint-Louis en même temps que 9 autres personnes.

Marié à deux épouses, Khadim Sèye était en même temps «actif» et «passif» ; deux parmi les personnes interpellées ont révélé être ses «Yoss» ; deux autres ses «Oubi» qu’il entretenait financièrement.

Cerné par les gendarmes, le pdg de «Kemtane Fashion» passe aux aveux et accuse aussi… «Seytané».

Libération

 

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