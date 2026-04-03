Discours à la Nation à la veille de l’Indépendance : un message de lucidité, de souveraineté et d’espoir

À la veille de la célébration de la fête de l’indépendance, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est adressé à la Nation dans un discours à la fois solennel et stratégique, marqué par un appel à l’unité, à la responsabilité collective et à l’engagement patriotique.

Revenant sur la portée historique de l’indépendance, le chef de l’État a rappelé qu’elle constitue un acte fondateur qui confère au Sénégal le droit de choisir son destin, mais aussi le devoir d’en assumer pleinement les responsabilités. Dans un monde traversé par des crises profondes et des conflits persistants, il a insisté sur la nécessité de préserver la stabilité du pays et de consolider les acquis républicains.

« La République est un effort permanent », a-t-il affirmé, soulignant qu’elle repose sur la discipline civique, la cohésion nationale et la fidélité aux valeurs de l’État.

Dans un contexte international marqué par de fortes tensions, notamment au Moyen-Orient, Bassirou Diomaye Faye a alerté sur les conséquences économiques globales, telles que la hausse des coûts de l’énergie, les perturbations des chaînes d’approvisionnement et la pression sur le pouvoir d’achat. Face à ces défis, il a appelé à la vigilance, à l’anticipation et à la poursuite des réformes économiques engagées.

Le Président a également salué le rôle déterminant des forces de défense et de sécurité, véritables garantes de la stabilité nationale. Il a mis en avant les efforts de modernisation de ces corps, ainsi que leur implication dans la vie nationale, notamment à travers le concept Armée-Nation.

Dans la perspective des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, le chef de l’État a annoncé un dispositif sécuritaire renforcé et une mobilisation générale des institutions, des jeunes et des partenaires. Il a souligné que cet événement représente une opportunité historique de rayonnement pour le Sénégal et pour l’Afrique, tout en laissant un héritage durable en infrastructures et en compétences.

Sur le plan éducatif, Bassirou Diomaye Faye a reconnu les difficultés du système universitaire, notamment à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et a annoncé des réformes profondes pour refonder l’enseignement supérieur, le rendre plus performant, inclusif et adapté aux besoins du développement national.

Enfin, le chef de l’État a réaffirmé son engagement en faveur de la justice sociale, en mettant l’accent sur l’inclusion des personnes en situation de handicap et le renforcement des politiques sociales.