Clôture de la Semaine nationale de la jeunesse : Ousmane Sonko appelle à une mobilisation consciente et responsable

Dakar – La cérémonie de clôture de la Semaine nationale de la jeunesse a été marquée par l’intervention du Premier ministre Ousmane Sonko, qui a livré un discours franc, direct et empreint de confiance à l’endroit de la jeunesse sénégalaise.

Face à un public majoritairement composé de jeunes, le chef du gouvernement a tenu à rappeler le rôle central de cette frange dans l’avenir du pays. Il a exprimé une confiance totale en leur capacité à relever les défis actuels et à construire un Sénégal plus juste et prospère. « Rien n’est impossible pour le Sénégal et pour les Sénégalais », a-t-il affirmé avec conviction, suscitant l’adhésion de l’assistance.

Dans un contexte mondial marqué par des mutations profondes et des crises multiples, Ousmane Sonko a insisté sur la nécessité de disposer d’une jeunesse éveillée, consciente et engagée. Selon lui, cette prise de conscience collective constitue le socle le plus fiable pour impulser un développement endogène et durable.

Le Premier ministre a également évoqué les difficultés économiques actuelles, soulignant les mesures prises par l’État pour y faire face. Parmi celles-ci figurent la réduction des dépenses publiques, la suspension des missions non essentielles à l’étranger et l’appel à une gestion plus rigoureuse des ressources. Ces décisions, bien que difficiles, visent à préserver la stabilité du pays dans un environnement international incertain.

S’adressant directement aux jeunes, il les a invités à faire preuve de responsabilité, à rejeter toute forme de manipulation et à privilégier l’éthique et l’engagement citoyen. Il a salué leur maturité démontrée lors des mobilisations récentes, les encourageant à poursuivre dans cette dynamique constructive.

Rappelant le poids démographique de la jeunesse au Sénégal, où plus de la moitié de la population a moins de 20 ans et près de 75 % moins de 35 ans, Ousmane Sonko a insisté : « Ce pays vous appartient. Vous avez le devoir de le bâtir avec conscience, courage et détermination. »

La cérémonie s’est achevée sur une note d’espoir, avec un message fort : un Sénégal nouveau est possible, à condition que sa jeunesse reste unie, consciente de ses responsabilités et résolument tournée vers l’avenir