La ville de Saint-Louis est secouée par une affaire retentissante qui met au jour un dossier aussi sensible qu’intrigant. D’après les informations publiées par le journal Libération, un homme considéré comme l’un des responsables présumés d’un réseau clandestin a été interpellé, suscitant l’étonnement de son entourage.

Au centre de ce scandale figure Khadim Sèye, un maître couturier réputé et patron de « Kemtane Fashion ». Connu comme un entrepreneur respecté et père de famille marié à deux épouses, il cacherait pourtant une tout autre réalité. Le quotidien évoque une double vie longtemps restée dans l’ombre, désormais révélée.

L’arrestation a été menée par la Brigade de recherches de Saint-Louis, où Khadim Sèye a été appréhendé en même temps que neuf autres personnes. Après plusieurs mois d’investigations, les forces de l’ordre estiment avoir mis fin aux activités d’un réseau bien structuré.

Les éléments de l’enquête rapportés par Libération font état de témoignages compromettants. Certains des individus arrêtés auraient reconnu leurs liens avec le couturier, affirmant être pris en charge financièrement par lui. Deux se seraient identifiés comme ses « Yoss », tandis que deux autres se présentent comme ses « Oubi ».

Confronté aux preuves, Khadim Sèye aurait fini par admettre les faits. Néanmoins, il n’aurait pas assumé seul, citant également « Seytané » comme étant impliqué dans cette affaire.

Actuellement placé en détention provisoire, il reste dans l’attente des suites judiciaires. Ce dossier, au-delà de sa sensibilité, met en évidence des pratiques dissimulées et soulève des questions sur leur réelle étendue.