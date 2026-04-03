Distinction de Waly Diouf Bodiang : « La République honore un bâtisseur discret et déterminé », selon Issa Sène

Suite à l’élévation du Directeur Général du Port Autonome de Dakar au grade de Chevalier dans l’Ordre national du Lion, les témoignages d’affection et de reconnaissance affluent. Parmi eux, celui d’Issa Sène, qui salue un acte fort posé par le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye.

La décoration de Waly Diouf Bodiang par le Président de la République, sur proposition du Premier ministre Ousmane Sonko, continue de susciter une vague de fierté au sein de son entourage et des patriotes. Dans une lettre empreinte d’émotion, Issa Sène, se présentant comme un « disciple et témoin privilégié » du parcours du récipiendaire, a tenu à rendre hommage à celui qu’il considère comme un mentor.

La consécration du mérite et de la rigueur

Pour Issa Sène, cette distinction dépasse la simple décoration protocolaire. Elle vient magnifier un parcours placé sous le signe de l’engagement citoyen et de la loyauté envers la Nation. « Vous consacrez un parcours fait d’engagement, de loyauté, de rigueur et de dévouement constant au service de la Nation », écrit-il à l’endroit des autorités supérieures.

Il décrit le nouveau Chevalier de l’Ordre national du Lion comme une figure inspirante et un « bâtisseur discret », dont l’impact social et professionnel justifie amplement cette reconnaissance républicaine.

Un message à la jeunesse

Au-delà de la personne de M. Bodiang, Issa Sène voit dans ce geste un signal fort envoyé à la nouvelle génération. Selon lui, cet acte renforce la foi des jeunes en les valeurs de mérite, d’excellence et de travail bien fait.

« Vous venez, par ce geste, rappeler que la République sait voir, apprécier et honorer ses dignes fils », souligne-t-il, tout en exprimant sa profonde gratitude envers le Président Bassirou Diomaye Faye pour cette « haute portée symbolique ».

Un appel à l’intégrité

En concluant son message, le “patriote dégagiste” formule le vœu que cet exemple serve de boussole à d’autres citoyens, les incitant à s’engager avec la même intégrité au service du développement du Sénégal.

Cet hommage vient confirmer l’image d’homme de dossier et de terrain que Waly Diouf Bodiang s’est forgée, consolidant ainsi sa légitimité à la tête du Port Autonome de Dakar.