FA Cup : Chelsea élimine Liverpool de Sadio Mané et file en quarts…

Chelsea s’est imposé sur le score de 2-0 contre Liverpool dans ce huitième de finale de la FA Cup. Willian et Barkley ont inscrit les buts des Blues.

Chelsea en 1/4 de finale !

Chelsea se qualifie pour les quarts de finale de la FA Cup avec autorité. Bien plus solides que Liverpool dans cette partie, les Blues ont rapidement marqué grâce à Willian (13e).

Les Reds ont réagi par la suite en fin de première période mais c’était insuffisant pour venir à bout des hommes de Frank Lampard. Ces derniers ont même inscrit un second but via Ross Barkley (64e). Chelsea rejoint Arsenal au tour suivant.