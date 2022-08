C’est une nouvelle qui va certainement plaire à tous ceux qui pensaient que, comme il l’avait promis, Sitor Ndour, l’ancien DG du COUD et ancien ministre de Abdoulaye Wade allait s’en sortir de ce bourbier de moeurs sans coup férir.

A en croire des sources judiciaires consultées par Kéwoulo, “le responsable de Benno qui comptait sur ses relations hauts placées pour se soustraire à l’action de la justice a été rattrapé.” Après son face à face avec le représentant du parquet, il s’est vu notifié un mandat de dépôt. Pire, le parquétier en chef lui a fait savoir que son dossier allait en instruction puisqu’il s’agit là d’une affaire criminelle.

Accus de viol et risquant jusqu’à 10 ans, Sitor Ndour pourrait voir son dossier se corser si l’âge de la fille se situait en dessous des 16 ans. Dans ce cas, on parlera de pédophilie. Circonstance aggravante, ayant eu une autorité sur cette gamine venue de son village natal pour travailler et pouvoir s’offrir des cahiers pour la prochaine ouverture, Sitor Ndour avait la responsabilité de veiller sur cette gamine. Toute chose que l’instruction va aider à comprendre.