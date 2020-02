Covid-19 : La demande urgente de la Chine pour lutter contre le Coronavirus

L’information vient d’être diffusée par China Global Television Network (Cgtn), la télévision centrale de Chine. Ce vendredi, le Premier ministre chinois Li Keqiang a « appelé les chercheurs à développer un vaccin sûr et efficace dans les plus brefs délais,

à respecter les lois scientifiques et à garantir strictement la qualité selon les normes ». Il s’y ajoute la recherche et le développement de kits de test, de médicaments efficaces afin d’aider la Chine à gagner la bataille contre le Covid-19.

Selon cette chaine, le Premier ministre a entendu des informations sur les derniers progrès réalisés dans le développement et l’application d’un kit de test. Ainsi,

il a salué « le rôle important d’un kit de test dans la prévention et le contrôle de l’épidémie ». Tout en appelant à plus d’efforts pour développer un tel équipement avec moins de temps de test, des résultats plus précis et un fonctionnement plus facile.

« Diverses mesures ont été prises pour prévenir et contrôler l’épidémie, mais… »



« Il a souligné l’importance d’améliorer la capacité des tests, afin de freiner la propagation de la maladie et d’améliorer le taux de récupération. Les experts ont déclaré que certains médicaments chinois et occidentaux efficaces ont été développés et examinés pour le diagnostic et le traitement, et certains sont en cours d’essais cliniques », a-t-on rapporté.



Li Keqiang d’indiquer que « diverses mesures ont été prises pour prévenir et contrôler l’épidémie, mais en fin de compte, un vaccin est nécessaire pour vaincre l’épidémie ».

Pour finir, il exhorté les autorités compétentes à offrir un soutien accru à la recherche et au développement d’un kit de test, de médicaments et de vaccins.