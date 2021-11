Bilan du CF Montréal : Le tour de force de Wilfried Nancy

POLICIERS BLANCS, RACISTES, TRICHEURS ET ASSASSINS d`autochtones, de noirs, de minorités racisées, d`africains, d`étudiant noirs et toujours responsables de rien. * Lorsqu`une PLAINTE DE DEMBO DIATTA, l`étudiant noir au Québec au Canada, est suivie d`un banditisme d`état pour tirer d`affaire des blancs dans le tort et le faux : itinéraire d`une CHASSE AU NOIR INÉDITE au Québec au Canada avec la complicité de la justice olé olé des blancs dans des pratiques sales et sauvages. ************* https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2021-11-17/donnees-des-services-correctionnels-du-quebec/une-classification-raciale-des-detenus-jugee-denigrante.php ********************************************************************** La responsabilité académique ***** D’abord, faut-il une thèse de doctorat pour exposer l’incohérence d’une enseignante qui réclame sa liberté d’expression, et qui du même coup, durant une conversation sur le même sujet, refuse d’accorder la parole à une élève ? https://kewoulo.info/la-responsabilite-academique/ ****************** Ils sont nombreux et trop nombreux les PROFESSEURS OU ENSEIGNANTS PAR EFFRACTION au service du banditisme des S. S dans les pays ou provinces du profilage racial, du racisme systémique et des longues et larges et grosses chaînes du racisme. * Faudrait-il envoyer vos enfants étudier dans un pays ou une province où la Police assassin des blancs du profilage racial et leurs S. S utilisent le milieu académique pour se tirer d`affaire d`un dossier sale et sauvage ? - Dembo Diatta. *** https://kewoulo.info/college-de-maisonneuve-lemploi-repete-commencant-n-denonce/ Dembo Diatta, l`étudiant noir au Québec au Canada-suite 1 https://kewoulo.info/dembo-diatta-letudiant-noir-quebec-canada-suite-1/ ********** Dembo Diatta, l`étudiant noir au Québec au Canada ******************** https://kewoulo.info/dembo-diatta-letudiant-noir-quebec-canada/ ***************** La stratégie pompier-pyromane, c`est par exemple lorsque la police des blancs du profilage racial et du racisme systémique se livre à l`entrée à du banditisme et de la criminalité pour se positionner à la sortie comme celle qui doit régler ce même banditisme-criminalité avec besoin de beaucoup de fonds du gouverne-ment. Le profilage racial, le racisme systémique, la violence systémique, la discrimination systémique, l`étouffement judiciaire systémique, la haine systémique, le banditisme d`état, L`ÉLIMINATION D`ÉTUDIANTS AFRICAINS PAR LA POLICE ET LES S. S DES BLANCS, la surveillance de masse des noirs et des arabes ne doivent pas être des programmes politiques d`institutions TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS INTÉGRES ET TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS ÉTHIQUES ET TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS MORALES. https://kewoulo.info/quebec-noirs-autochtones-arabes-davantage-cibles-spvm/ ************************************************************************* Canada : la police a incité un couple à commettre un attentat https://oumma.com/canada-la-police-a-incite-un-couple-a-commettre-un-attentat/ ********************************************************************** Le Pr Babacar Kanté, ancien juge au Conseil constitutionnel, a soutenu que l’indépendance d’un juge est fondée sur sa morale, son éthique, SES VERTUS et SES QUALITÉS PERSONNELLES, ajoutant qu’aucune loi ne peut garantir l’indépendance d’un juge quand il ne veut pas l’être, lors d’un atelier. KEWOULO.INFO **************** https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-02-06/le-sort-de-camara-sans-la-camera.php ********************************************************************** « Les racistes sont des gens qui se trompent de colère. », LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR . https://kewoulo.info/quebec-noirs-autochtones-arabes-davantage-cibles-spvm/ ********************************************************************* “Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants ; c'est l'indifférence des bons.”, MARTIN LUTHER KING . ******* https://kewoulo.info/le-massacre-autochtone/ ********************************************************************** Intégrité (LAROUSSE.FR) *** DÉFINITIONS *** État de quelque chose qui a toutes ses parties, qui n’a subi aucune diminution, aucun retranchement : L’intégrité du territoire, d’une œuvre. État de quelque chose qui a conservé sans altération ses qualités, son état originels : Conserver l’intégrité de ses facultés intellectuelles malgré l’âge. Qualité de quelqu’un, de son comportement, d’une institution qui est intègre, honnête : L’INTÉGRITÉ D’UN JUGE. ******** https://ricochet.media/fr/3517/affaire-mamadi-iii-fara-camara-une-enquete-tenant-compte-des-problemes-systemiques-simpose *********************************************************************** SOYEZ VIGILENT DANS CES "TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS GRANDS ÉTATS DE DROIT" OÙ REIGNENT UN RACISME ET UNE VIOLENCE SYSTÉMIQUES ÉXUBÉRANTS ANTI-MINORITÉS RACISÉES DANS LE SYSTÉME DE JUSTICE, UN SYSTÉME DE JUSTICE QUI TRICHE ET QUI NE MANQUE PAS DE GÊNE DE FAIRE DE LA VICTIME RACISÉE LE BOURREAU ET LES BOURREAUX DES PACHAS. **** https://kewoulo.info/quebec-liberte-academique-droit-a-linjustice-racisme-a-violence-systemique/ *********************************************************************** Cette vision agit comme « […] un filtre inconscient de la preuve qui permettra de « monter un dossier » contre un suspect, tout en écartant, négligeant ou en supprimant des éléments de preuve tendant à innocenter ce même suspect ». Elle touche tous les intervenants judiciaires, dont les policiers et les procureurs de la Couronne, en leur permettant de fonder leurs décisions sur des RACCOURCIS MENTAUX. Le « préjugé de confirmation » fait partie des mécanismes qui sous-tendent cette vision en renforçant une PERCEPTION TRONQUÉE DE LA RÉALITÉ. Sans compter que les préjugés, conscients ou non, s’infiltrent dans l’interprétation des faits et de la preuve. C’est ainsi que le RACISME implicite et SYSTÉMIQUE entre en jeu, mettant en péril la notion de présomption d'innocence, principe fondamental en vertu de la primauté du droit. Panique morale et pressions institutionnelles renforçant la VISION TUNNeL. RICOCHET.MEDIA. *** https://kewoulo.info/nulle-reconciliation-vraie-verite-genie-nucleaire-a-comprendre-sauf-manifestement-certains/ *********************************************************************** Lorsqu’un incident se produit, ces personnes se voient attribuer arbitrairement la responsabilité des torts. Ces personnes étant socialement MARGINALISÉES et STIGMATISÉEES, LA SOCIÉTÉ ET LES INSTITUTIONS SE MOBILISENT FACILEMENT CONTRE ELLES. À plus forte raison, lorsque les policiers sont soumis aux pressions médiatiques ou institutionnelles portées par les demandes du public, qui requièrent l’identification rapide d’un suspect. Cela a pour effet de renforcer la VISION TUNNEL. On est à même de constater l’importance des garanties procédurales et institutionnelles lors de l'enquête et du dépôt des accusations. Rappelons que le procureur de la Couronne exerce UN RÔLE quasi judiciaire, QUI LUI IMPOSE DE RECHERCHER LA VÉRITÉ et non d’obtenir une condamnation. L'utilisation pondérée du pouvoir discrétionnaire est donc au cœur du système de justice pénale. Or, les procureurs ne sont à l’abri ni de la panique morale, ni des pressions institutionnelles, ni de la VISION TUNNEL. L’histoire judiciaire nous apprend que cette vision a eu des effets dévastateurs dans plusieurs cas ayant mené à des commissions d’enquête dans les dossiers de condamnations injustifiées de Donald Marshall Jr l, Guy-Paul Morin, David Milgaard, Thomas Sophonow et James Driskell, personnes racisées (Autochtones). Dans ces dossiers, tous les procureurs de la Couronne étaient pourtant des avocats expérimentés. Fait d’autant plus inquiétant, la Cour suprême du Canada a reconnu à maintes reprises LA PRÉSENCE DU RACISME À L’ENDROIT DES PERSONNES NOIRES ET AUTOCHTONES AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ ET DU SYSTÉME DE JUSTICE PÉNALE. L’expérience des procureurs de la Couronne et le fait qu’ils occupent une haute position hiérarchique ne permettent pas d’inférer qu’ils comprennent le racisme systémique et ne les préservent pas des œillères de la VISION TUNNEL. En 1989, la Commission royale d’enquête dans le dossier Donald Marshall Jr., un Autochtone condamné à tort pour un meurtre, avait conclu que l'enquête policière semblait avoir pour but de rechercher uniquement des éléments de preuve inculpatoire sur le meurtre et d'écarter l’ensemble des autres preuves disculpatoires. Les trois commissaires avaient conclu qu'une des raisons pour lesquelles Donald Marshall Jr. avait été reconnu coupable et avait passé onze ans en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, c’est parce qu’il était un « Indien ». RICOCHET.MEDIA. ******************************************** Kocoumbo : l'Étudiant noir https://www.babelio.com/livres/Loba-Kocoumbo--ltudiant-noir/408693 ********************************************************************* SOYEZ VIGILENT DANS CES "TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS GRANDS ÉTATS DE DROIT" OÙ LE SYSTÉME DE JUSTICE A MENTI, A TRICHÉ, MENT, COMPLOTE, MANIGANCE ET TRICHE POUR NUIRE À UN NOIR ET UN ÉTRANGER (expérience chez les toubabes blancs privilégiés par leur justice des blancs complice de crimes et qui TRICHE). https://www.journaldemontreal.com/2017/04/06/affaire-fredy-villanueva-lintervention-de-la-cour-superieure-demandee ******************************************************************* Soyez vigilent dans ces "TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS GRANDS ÉTATS DE DROIT" où la police est RACISTE, RACIALISTE, SUPRÉMACISTE ET MALICIEUSE vis-à-vis des autochtones, des noirs, des arabes, et où les SERVICES de l`État dont le MINISTÈRE (TRÈS TRÈS TRÈS INTÉGRE) DE L`ÉDUCATION ET DE L`ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (MEES), LE MILLIEU UNIVERSITAIRE TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS INTÉGRE DE LA LIBERTÉ ACADÉMIQUE, DES ORGANISATIONS, LES S. S, L`ACSF ET LA POLICE RACISTE, RACIALISTE, MALICIEUSE, SUPRÉMACISTE des blancs sont mobilisés et utilisés dans des pratiques sales et sauvages pour détruire un noir et un étranger avec la COMPLICITÉ DE LA JUSTICE des blancs dans des CRIMES (Québec au Canada). https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1802520/genou-spvm-police-montreal-george-floyd-enquete ********************************************************************* FABRIQUE DE PREUVES ET DE LIENS, FABRIQUE DE TÉMOINS, ÉCOUTES SALES, SAUVAGES ET CRIMINELLES, MAQUILLAGE DE CRIMES, SABOTAGE LIGNE TÉLÉPHONIQUE, SABOTAGE LIGNE INTERNET, Montages, Manipulations, Combines, Mensonges, Tricherie, Manigances, MOBILISATION ET UTILISATION des services de l`état dans du banditisme et de la criminalité, REFUS D`ALLER À UN PROCÈS OUVERT AU PUBLIC dès lors que le dossier est sale, sauvage et gênant pour La Justice "TRÈS TRÈS TRÈS INTÉGRE, TRÈS TRÈS TRÈS PROFESSIONNELLE, TRÈS TRÈS TRÈS INDÉPENDANTE, TRÈS TRÈS TRÈS IMPARTIALE, TRÈS TRÈS TRÈS NEUTRE, TRÈS TRÈS TRÈS ÉTHIQUE, TRÈS TRÈS TRÈS MORALE", etc. *** https://www.leral.net/CANADA-Sira-Ndiaye-se-jette-du-22eme-etage-d-un-immeuble--Suicide-ou-meurtre-la-communaute-Senegalaise-s-interroge_a11842.html ********************************************************************** VENDREDI SAINT DES FAUX TERRORISTES https://www.seneplus.com/opinions/vendredi-saint-des-faux-terroristes ********************************************************************* LA DÉFAITE DES VA-T-EN GUERRE, LA VICTOIRE DES TERRORISTES https://www.seneplus.com/opinions/la-defaite-des-va-t-en-guerre-la-victoire-des-terroristes ******************************************************************** Le concept de terrorisme est le nouvel outil colonial de l`impérialisme sur le continent africain après les génocides de l`esclavage, les massacres autochtones, les génocides de la traite des personnes noires, les génocides des peuples autochtones, les génocides de la mission civilisatrice, le chaos du libéralisme sauvage sur le tiers-monde avec des mesures imposées pour détruire le tissu économique, social et familiale des états (ajustements structurels, endettement continu et perpétuel, etc. ). Il est également devenu UN OUTIL ET UN INSTRUMENT ÉLECTORAL DE GALVANISATION DE LA HAINE IDENTITAIRE sur des minorités religieuses et sur des minorités racisées. https://www.voltairenet.org/ *********************************************************************** Sur les fabriques terroristes des imposteurs pour brimer les manifestants, les activistes, les opposants, les journalistes, la vérité. TÉ ngoure diarale naléne diaxassé tarikha xi, diaxassé diné xi, diaxassé xéte xi, réye aye xalé 12-22 ans. ******************** Canada : la police a incité un couple à commettre un attentat https://oumma.com/canada-la-police-a-incite-un-couple-a-commettre-un-attentat/ ********************************************************************** Le profilage racial : une réalité quotidienne à Montréal au QUÉBEC https://www.youtube.com/watch?v=6-hl_HKLUMQ ***************************** La hausse inquiétante des crimes racistes au Canada https://www.youtube.com/watch?v=FBYpMbOfVpc ********** ******************************************** Canada : la police a incité un couple à commettre un attentat https://oumma.com/canada-la-police-a-incite-un-couple-a-commettre-un-attentat/ ********************************************************************** Les mêmes qui sont à l`origine de la guerre en Libye, au Mali et dans d`autres régions du monde cherchent à faire la même chose en Sénégambie et dans le GOLFE DE GUINÉE en conseillant le président-politicien et sa bande de délinquants. https://www.senenews.com/actualites/economie/regardez-cette-video-dans-laquelle-senghor-parlait-de-lexistence-du-petrole-senegalais_362308.html ************************************************************************* Utilisé autrefois pour discréditer les mouvements de libération nationale, le concept de terrorisme sert aujourd’hui à évacuer toute réflexion sur les raisons de l’action politique violente et les crimes perpétrés par des États. Alain Gresh . ********************* https://kewoulo.info/petit-traite-racisme/ ******************************** Canada : la police a incité un couple à commettre un attentat https://oumma.com/canada-la-police-a-incite-un-couple-a-commettre-un-attentat/ *** ************************************************************************* Entrevue avec Le Professeur Didier Raoult ************************* https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bien-entendu/segments/entrevue/356867/didier-raoult-covid-19-chloroquine-maladies-infectieuses ******************************************************* SOYEZ VIGILENT DANS CES "TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS GRANDS ÉTATS DE DROIT" OÙ LES S. S, LA JUSTICE ET LA POLICE RACISTE, RACIALISTE, MALICIEUSE ET SUPPRÉMACISTE (racistes QUI TRICHENT) SE SONT LIVRÉES À DES ACTIVITÉS NOCTURNES-CRIMINELLES, OCCULTES, NÉBULEUSES ET CRIMINELLES. **** https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/623112/je-n-appellerai-plus-le-911 ************************************************************************ Soyez vigilent dans ces "TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS GRANDS ÉTATS DE DROIT" où la JUSTICE (raciste "très très très très intègre" QUI TRICHE) N`EST PAS ENCORE MATURE NI SUFFISAMMENT INTÈGRE pour RECONNAITRE ET ASSUMER INTÉGRALEMENT SES CRIMES ET SES BÉTISES SUR LES MINORITÉS RACISÉES. https://www.babelio.com/livres/Loba-Kocoumbo--ltudiant-noir/408693 ************************************************************************* La Police racialiste et suprémaciste Fabriques-MENSONGES-PISCINE-TOURNEVIS-FORMATIOnCONTINUE-MAUVAISeCORDINATION-ERREUR. ************************************************************************ ''On peut refuser de voir la vérité, ça ne l'empêche pas d'exister.'' - Erik L'Homme. ************************************************************************* "Or comme l’a magistralement démontré Naomi Klein dans la « Stratégie du choc » (ouvrage magistral que je recommande vivement), l’objectif de la guerre contre le terrorisme n’est pas de la gagner militairement, mais d’en faire une énorme machine à profit". - Pierre Sané, secrétaire général d`Amnesty international de 1992 à 2001. ************************************************************************ ''Tronquer des informations de la vérité et de la réalité pour faire inculper un (étudiant étranger africain AU QUÉBEC AU CANADA) noir, un autochtone, un arabe, une minorité racisée est justement une des manifestations du profilage racial effectué par la police et ''les services de sécurité publique'' des blancs ; mais également un indicateur d`un certain niveau d`éthique, de morale, d`intégrité, de déontologie, de conscience professionnelle, etc''. Qu`ont-ils fait lorsqu`ils se sont retrouvés SEULS DEVANT DIEU DANS LEURS BUREAUX D`OFFICIERS (ou de CHEFS) DE POLICE TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS INTÉGRES face à des dossiers de noirs, d`arabes, d`autochtones, de minorités racisées ? LE MENSONGE, LA TRICHE, LE DÉNI ET LA TRONCATURE DE LA VÉRITÉ ET DE LA RÉALITÉ ? Que feront-ils lorsqu`ils se retrouverons SEULS DEVANT DIEU DANS LEURS BUREAUX D`OFFICIERS (ou de CHEFS) DE POLICE TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS INTÉGRES face à des dossiers de noirs, d`arabes, d`autochtones, de minorités racisées ? LE MENSONGE, LA TRICHE, LE DÉNI ET LA TRONCATURE DE LA VÉRITÉ ET DE LA RÉALITÉ ? https://www.leral.net/CANADA-Sira-Ndiaye-se-jette-du-22eme-etage-d-un-immeuble--Suicide-ou-meurtre-la-communaute-Senegalaise-s-interroge_a11842.html ************************************************************************* LA COLONISATION NEUROLOGIQUE FAITE À UNE CERTAINE ÉLITE POLITICO-RELIGIEUSE EST L`UN DES PLUS GRANDS TORTS FAITS À CERTAINS PAYS D`AFRIQUE NOIRE FRANCOPHONE. TROP DE MYTHES SUR LE PASSÉ DE CEUX QUI EN RÉALITÉ NE SE SONT JAMAIS BATTUS ET QUI ONT FONCIÉREMENT ÉTÉ DES COLABORATEURS NOTOIRS DES OPPRESSEURS BLANCS ET RACISTES. https://www.youtube.com/watch?v=2enheC_CI18 **************** Les sales et sauvages FABRIQUES, MONTAGES, COMBINES, MANIPULATIONS, MANIGANCES terroristes des blancs et l`utilisation de leurs polices, leurs S. S, leur milieu universitaire très très très intégre de la liberté académique, des organisations dans du FAUX, de la TRICHE, du MENSONGE et des PRATIQUES SALES, SAUVAGES ET CRIMINELLES. ***** https://www.jeuneafrique.com/184654/politique/le-fils-de-dadis-camara-a-t-il-t-assassin/ ************************************************************** Les mensonges et la triche de la police, des S. S et de la justice des blancs constituent le problème de sécurité publique le plus sérieux. La stratégie des blancs TERRORISTE À GAUCHE, TERRORISTE À DROITE, TERRORISTE DEVANT, TERRORISTE DÉRRIÈRE, TERRORISTE EN HAUT, TERRORISTE EN BAS, TERRORISTE AUX COINS sur l`étudiant noir a échoué. MERDRE ! ! ! https://www.youtube.com/watch?v=h6fHUkJWD94 ************************************************************ https://kewoulo.info/noirs-autochtones-surrepresentes-prisons/ ****************** Il ne devrait pas appartenir à des institutions d`un état (dont la justice TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS INTÉGRE, TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS IMPARTIALE, TRÈS TRÈS TRÈS TRÈS NEUTRE) d`être racistes et de tremper dans des activités occultes et nébuleuses de sorte à protéger des intérêts et des corporations des blancs dans le tort, TOURNER LE DOS À LA VÉRITÉ, ÉPOUSER LE MENSONGE ET LA TRICHE, ÉBLOUIR DANS L`INSJUSTICE. ** https://kewoulo.info/quebec-liberte-academique-droit-a-linjustice-racisme-a-violence-systemique/ *********************************************************************** Le TOKÉNISME est un mot récent, traduit de l'anglais, dérivé du mot «TOKEN », qui se traduit par «JETON». L'expression fait essentiellement référence à la pratique à laquelle un groupe ou un organisme a recours, afin d'inclure des personnes des minorités, dans le but de pouvoir se targuer d'être inclusives. RADIO-CANADA. https://kewoulo.info/repentigny-quebec-noirs-interpelles-trois-plus-blancs/ ******* LES SERVICES DE "SÉCURITÉ" PUBLIQUE TRÈS TRÈS TRÈS INTÉGRES DES BLANCS AU QUÉBEC AU CANADA SONT DESCENDUS BEAUCOUP TROP BAS DANS LA BÉTISE HUMAINE POUR TOMBER ET TREMPER DANS DES PRATIQUES DE BAS CANIVEAUX ET DES FOSSES SCEPTIQUES. https://kewoulo.info/quebec-liberte-academique-droit-a-linjustice-racisme-a-violence-systemique/ ************************************************************************ LE MINISTÈRE DE L`ESPIONNAGE ET DE L`ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (MEES) https://kewoulo.info/quebec-homme-noir-froidement-abattu-de-trois-balles-lestomac-police-a-repentigny/ ********************************************************************* Le Loup et l'Agneau - Les Fables de La Fontaine en dessin animé https://www.youtube.com/watch?v=WmZKb5WlR8g ************************************************************************ REFUSONS ! LUTTONS ! RÉSISTONS ! ORGANIZE, DON’T AGONIZE ! RÉSISTANCE ! G. M. S. Boula ndjéring loungua féyis dawé, mou désséla YALLAH ACK AYE PÉXÉMES. Sante Yallah. FOUTIK ! OUTIK ! KÉLLO ! ************************************************************************* Lorsqu`un pays est dirigé par des assassins à la solde de pays étrangers blancs et racistes, la guerre civile n`est pas loin. Les assassins de CasamanCAIS de 1946 à 2021 (mars) sont de retour. Bassirou Diomaye Faye n`a pas parlé dans l`air. Le Général Moussa FALL Chef de la Gendarmerie de la Colonie française du Sénégal, le Directeur Général de la Police de la Colonie française du Sénégal et tous les complices (BLANCS DU PROFILGAE RACIAL ET DU RACISME SYSTÉMIQUE) du régime ASSASSIN de Macky SALL seront tenus pour responsables de tout ce qui arrivera à Ousmane SONKO et à sa famille proche ou éloignée au Sénégal ou ailleurs. UNE BANDE D`ASSASSINS ! ************************************************************************* Liste des MARTYRS (DE LA VÉRITÉ ET DE LA DIGNITÉ ): Bourama Sané, 12 ans, Bignona, Casamance ; Massiré Guéye, 15 ans, Diamaguéne ; Baye Cheikh Diop, 17 ans, Yeumbeul ; Alassane Bary, 17 ans, Centenaire ; Sadio Camara, 18 ans, Diaobe, Casamance ; Chérif Abdoulaye Mané, 19 ans, Bignona, Casamance ; Cheikh Ibrahima Coly, 20 ans, Bignona, Casamance ; Famara Goudiaby, 20 ans, Bignona, Casamance ; Pape Sidy Mbaye, 20 ans, Keur Massar ; Mansour Thiam, 20 ans, Dakar ; Cheikh Wade, 20 ans, Dakar ; Cheikhnouna Ndiaye, 21 ans, Parcelles Assainies ; Cheikhouna Ndiaye, 22 ans, Dakar ; Ismaëla Diémé, Ziguichor, Casamance ; Moussa Dramé, 35 ans, Ndoffane ; LISTE NON EXHAUSTIVE. https://kewoulo.info/trafic-de-passeport-diplomatique-justifications-alambiquees-de-ministre-affaires-etrangeres-seybani-sougou/ ************************************************************************ Nous avons besoin des grèves et manifestations terroristes MALGRÉ LE SOTIEN ACCORDÉ AUX ASSASSINS BLANCS DU PROFILAGE RACIAL, DU RACISME SYSTÉMIQUE ET DES SALES ET SAUVAGES ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES AU RÉGIME ASSASSIN. https://kewoulo.info/avons-besoin-greves-manifestations-terroristes/ ********************************************************************** Urgent - Déclaration de Yewi Askan Wi avec avec Sonko, Barthélemy Diaz, Khalifa Sall... https://www.youtube.com/watch?v=jMkRB8q-P_8