Le climat social au Sénégal est secoué par une série de convocations. L’activiste Ardo Gningue vient de recevoir la sienne. Il est convoqué à la Division des investigations criminelles (DIC), sur plainte de Cheikh Oumar Diagne, ancien ministre.

« Un agent de la DIC vient de me convoquer demain à 10 h au palais de Justice. Affaire, plainte de Oumar Diagne. Wait and see », a informé le concerné.