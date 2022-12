Assemblée nationale : le budget du ministère du travail voté

Le ministre du travail du Dialogue Social et des Relations avec les Institutions Samba Sy à fait face aux députés, ce lundi pour défendre le projet du budget 2023 de son ministère. Arrêté à 5 838 979 034 F CFA en Autorisations d’Engagement (AE) et en Crédits de Paiement (CP), ce budget a connu une hausse de 157 934 720 F CFA en valeur absolue et de 2,8 % en valeur relative.

Par programme, ce projet de budget est réparti comme suit : programme 1006: pilotage, Coordination et Gestion administrative Pour l’exercice 2023, les crédits de ce programme 1 728 699 262 F CFA en AE et en CP. Par nature économique de dépenses, ces crédits sont répartis comme suit : dépenses de personnel : 320 437 096 F CFA en AE et en CP, acquisitions de biens et services: 908 262 166 F CFA en AE et en CP, Investissements exécutés par l’Etat: 500 000 000 F CFA en AE et en CP.

Programme 2019 : gouvernance du Marché du Travail pour l’exercice 2023, les crédits dudit programme sont estimés à 3 614 218 280 FIFA en AE et en CP. Par nature économique de dépenses, ces crédits sont répartis comme suit : dépenses de personnel : 695 776 324 F CFA en AE et en CP, acquisitions de biens et services 1 218 441 956 FCFA en AE et en CP, transferts courants 1 250 000 000 F CFA en AE et en CP, Investissements exécutés par l’Etat: 450 000 000 F CFA en AE et en CP.

Et enfin le programme 2107 : protection sociale des Travailleurs. Les crédits de ce programme sont évalués en 2023 à 496 061 492 F CFA en AE et en CP. Par nature économique de dépenses, ces crédits sont répartis comme suit : Dépenses de personnel 53 462 000 F CFA en ABE et en CP, acquisitions de biens et services : 142 599 492 F CFA en AE et en CP, transferts courants 100 000 000 FCFA en AE et en CP; Investissements exécutés par l’Etat: 200 000 000 F CFA en AE et en CP.