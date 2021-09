C’est un accident d’une gosse ampleur qui s’est déclaré hier soir dans la région de Fatick. Alors qu’une gosse pluie était en train de s’abattre sur le Sénégal, un bus en partance de Sédhiou a quitté Dakar. Et il n’est jamais arrivé à destination.

Arrivé à la hauteur de Diouroup, un camion, cette fois-ci bien sénégalais, est enté en collusion frontal avec le bus. Sur le coup, 7 personnes ont été tuées. Alors que les secours pensaient que le décompte macabre allait s’arrêter là, Kéwoulo a appris que “deux personnes ont succombé à l’hopital.” Ce qui ramène le bilan à 9 morts.

Le plus dramatique dans cette histoire est le fait que le propriétaire du bus, dont le frère était au volant de l’engin, ait vu mourir membre de sa famille dans l’accident: son frère, sa femme, un de ses enfants et son appentis. Au moment où ces lignes sont écrites, de nombreuses familles sont endeuillées Sédhiou. Ce bus était le principal lien entre la capitale du Pakao et celle du Sénégal, Dakar.

Aux dernières nouvelles, des sources locales de Kéwoulo à Sédhiou soutiennent que “quatre autres personnes ont succombé suite à leur hospitalisation.” De sources sécuritaires, ces nouveaux cas de décès n’ont pas encore été portés leur connaissance. Mais, du coté des familles des personnes accidentées, on confirme ces décès et dit que le bilan est maintenant de 13 morts.