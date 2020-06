Titre Foncier 1751 NGA OUAKAM: L’histoire d’une mainmise scandaleuse sur un bien foncier communautaire

Cette association est dirigée aujourd’hui par l’éminent constitutionnaliste, Pr Babacar Guèye, depuis le décès du premier président, le défunt greffier à la retraite et, surtout, Diaraf consensuel, Seybatou Guèye. C’est à la suite du décès de cet homme charismatique qu’on a assisté à une floraison de Diarafs autoproclamés (trois) qui viennent s’ajouter à celui que la Collectivité considère comme étant le seul légitime, Oumar Samb Guèye. Une curiosité à signaler : bien qu’un nouveau bureau de la Collectivité ait été élu à l’issue d’une assemblée générale convoquée dans les règles de l’art, un blocage se situerait au niveau du ministère de l’Intérieur qui refuserait de l’entériner.

C’est en tout cas une délégation représentative de cette Association qui a rencontré des responsables du « Témoin » le samedi 20 mai à Ngor. Il y avait là, donc, le Pr Babacar Guèye, président de la Collectivité de Ouakam (modestement, il se présente comme vice-président en attendant que sa nomination soit entérinée), président du Conseil des Freys, appartenant à la lignée des Diarafs, Ndiambour et originaire du quartier Toglou. Egalement présents Daour Ndoye (quartier Boulga), Ndombou Tank et secrétaire général du Conseil des Freys, Cheikh Tidiane Ndoye (Rip), Ndiambour, El Hadj Abdou Karim Diop (Santhie), secrétaire général Conseil des Ndiambours, Badou Laye Ndoye, Saltigué, Ndiambour et Ndombou Tank, Amadou Tidiane Ndiaye (Gouye Sor), Ndiambour. Last but not least, les Freys Blaise Diagne et Moustapha Ndoye, le premier nommé étant le président de la commission des Finances de l’Association.

Après s’être présentés et nous avoir expliqué la structuration de la société lébou, particulièrement du village de Ouakam, nos interlocuteurs de cette auguste assemblée ont entrepris de nous parler du fameux TF (titre foncier) 5007 DG devenu le 1751 NGA (Ngor-Almadies). Un TF qui défraie la chronique actuellement et fait l’objet d’un bras de fer entre la Collectivité et les trois Diarafs autoproclamés.

Il y a 119 ans, les ancêtres avaient déjà songé à sécuriser juridiquement les terres du village !

Un peu d’histoire, d’abord, afin de mieux comprendre les enjeux. En 1901, soucieux de sécuriser juridiquement leurs terres, les habitants du village de Ouakam étaient allés les immatriculer auprès du notaire Me Georges Paterson. Les 47 hectares constituant l’assiette foncière du village avaient alors été enregistrés au nom du chef de village de ce temps-là, M. Alieu Guèye. Il convient de préciser qu’à l’époque, les titres fonciers n’existaient pas. En 1948, les représentants du village sont allés inscrire leurs terres dans le Registre foncier qui venait d’être créé. Pour que cela fût possible, il a fallu l’honnêteté et la crainte de Dieu du fils de M. Alieu Guèye après la disparition de ce dernier.

Le fils Guèye témoigna que les terres en question appartenaient à toute la collectivité de Ouakam qui les avait enregistrées au nom de son défunt père. C’est ainsi que les 47 hectares furent immatriculés au nom de la Collectivité léboue de Ouakam. Il est important de préciser que ces terres ont toujours été indivises, c’est-à-dire qu’un consensus est nécessaire pour les aliéner ou pour une quelconque utilisation. S’agissant du TF 5007 DG à proprement parler, à l’origine c’était une carrière de basalte que les entrepreneurs venaient exploiter. Pour sécuriser ce bien minier, les Ouakamois ont entrepris de l’immatriculer lui aussi. Autrement dit, c’est une nécessité, voire une occupation, économique qui a fait naître ce TF d’une superficie de 314.000 m2 à l’origine.

Il convient d’insister sur le fait que de 1948, date de son immatriculation, à 2018, soit durant 70 ans, il n’y a eu aucun acte d’aliénation sur ce titre foncier. L’exploitation de la carrière qu’il sécurise a généré des revenus conséquents pour la Collectivité durant cette période. Des revenus qui sont conservés sous forme de DAT (dépôts à terme) et qui ont généré des intérêts importants reversés dans un compte courant. En 2007-2008, toutefois, deux hectares ont été cédés à l’Etat pour cause d’utilité publique pour les besoins de la construction d’une route dans le cadre des préparatifs du sommet de l’OCI.

L’indemnisation de l’Etat, d’un montant de 3,2 milliards de francs, est d’ailleurs toujours attendue. Elle viendra s’ajouter aux 1,3 milliard de francs qui dorment dans le compte bancaire de la Collectivité.

​Une curieuse « déclaration de perte » de l’original du Titre foncier !